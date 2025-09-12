Thành lập các tổ địa bàn hỗ trợ hộ kinh doanh

Ngày 12-9, UBND phường Tân Mỹ (TPHCM) tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền và hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Hội nghị cũng triển khai các chế độ chính sách và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cập nhật các chính sách thuế mới, đồng thời tạo diễn đàn để lãnh đạo địa phương lắng nghe, tiếp thu ý kiến, hiến kế từ hộ kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh.

Đại diện hộ kinh doanh nêu ý kiến tại hội nghị

Trong phiên thảo luận, hộ kinh doanh nêu ý kiến liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội, an ninh trật tự… Mỗi băn khoăn của hộ kinh doanh đều được giải đáp và hỗ trợ trực tiếp.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết phối hợp giữa UBND phường Tân Mỹ, Thuế cơ sở 7 (TPHCM) và Ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

UBND phường Tân Mỹ, Thuế cơ sở 7 và Techcombank ký kết hợp phối hợp

Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Nguyễn Thị Bé Ngoan cho biết, trên địa bàn phường có 2.362 hộ kinh doanh, trong đó ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn. Để cụ thể hoá chương trình phối hợp, các bên sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, minh bạch, đúng pháp luật. Đặc biệt, hỗ trợ hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế liên quan đến quy định mới về xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Hộ kinh doanh được hỗ trợ trực tiếp cài đặt các ứng dụng phục vụ việc kinh doanh

Đồng thời, đồng hành cùng hộ kinh doanh thông qua các gói tín dụng ưu đãi, giải pháp thanh toán số, thúc đẩy thương mại điện tử, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Về lâu dài, UBND phường sẽ thành lập các Tổ địa bàn gồm công chức phường, Thuế cơ sở 7, Techcombank và tình nguyện viên của các trường đại học. Tổ địa bàn sẽ trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các quy định liên quan các chính sách về thuế, các giải pháp tài chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

THU HƯỜNG