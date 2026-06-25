Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III

Trường Văn hóa Công an nhân dân III

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an nhân dân III vào tổ chức bộ máy của Công an TP Cần Thơ; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Trường Văn hóa Công an nhân dân III.

Trường có địa chỉ tại số 936 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ; được trưng dụng từ trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng (trước đây), với diện tích gần 16ha, chi phí đầu tư hơn 405 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai bút mở trường

Trường có đầy đủ các khu chức năng: khu hiệu bộ, khu dạy học, ký túc xá, nhà ăn, nhà thi đấu thể thao…

Giai đoạn 2026-2030, trường dự kiến đào tạo 1.500 học sinh/năm. Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh từ các địa phương như Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau.

Khu vực phòng học

Khu vực nhà ăn

Trường tổ chức theo mô hình chuyên biệt (nội trú), đào tạo 3 cấp học (tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông).

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Công an TP Cần Thơ và sự quản lý, hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở GD-ĐT TP Cần Thơ.

Đối tượng tuyển sinh của trường gồm trẻ là con đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo); trẻ thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trẻ là con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ là người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an với các nước.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ hết sức vinh quang.

Mỗi thầy cô, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức trong sáng, giàu lòng yêu thương, có chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, tận tâm chăm lo cho học sinh.

Khu đất gần 16ha của Trường Văn hóa Công an nhân dân III

Trước đó, Đảng ủy Công an Trung ương ban hành và triển khai Đề án tổ chức các Trường Văn hóa Công an nhân dân, gồm: Trường Văn hóa Công an nhân dân I (tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên), Trường Văn hóa Công an nhân dân II (tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Trường Văn hóa Công an nhân dân III. Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại TP Cần Thơ là đơn vị đầu tiên được đưa vào hoạt động. Dự kiến, 2 trường còn lại hoạt động vào tháng 7-2026.

TUẤN QUANG