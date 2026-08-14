Công khai bữa ăn học sinh, tăng quyền giám sát của phụ huynh

Ngày 14-8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quang Trung, phường Tam Thắng, TPHCM. Ảnh KHÁNH CHI

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất các điều kiện bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, căng tin trường học và các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục. Hàng năm, Bộ Y tế tổ chức đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục tại một số tỉnh thành; kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT ban hành quy định về điều kiện, quy trình tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục, trong đó tăng cường trách nhiệm, chỉ đạo trực tiếp của UBND các cấp; cập nhật nội dung và hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác vệ sinh, ATTP, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý đối với bữa ăn học đường.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ATTP; hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý ATTP gây hậu quả nghiêm trọng; "cắt xén" khẩu phần, suất ăn học đường; đấu tranh, xử lý một số vụ việc mang tính "cảnh tỉnh" răn đe...

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành kiên quyết dừng hợp đồng đối với các cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm cho cơ sở giáo dục không bảo đảm vệ sinh ATTP.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh học sinh (qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ, nhóm liên lạc trực tuyến) về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát; tạo điều kiện và cơ chế để ban đại diện cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh...

Đối với trường hợp sử dụng suất ăn từ bên ngoài, ban đại diện cha mẹ học sinh có thể đề nghị người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại nơi chế biến của đơn vị cung cấp...

PHAN THẢO