Số hóa hơn 712.000 "câu chuyện thời hoa lửa"

Ngày 26-7, tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử, với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa”.

Chương trình giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với người trẻ tham gia lưu giữ, phục dựng và lan tỏa "câu chuyện thời hoa lửa" tại hội nghị

Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử, với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” được phát động từ ngày 27-7-2025, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đề án hướng tới việc lưu giữ và phát huy những ký ức, câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau một năm triển khai, đề án đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi cả nước. Đến nay, đã tiếp nhận hơn 712.000 câu chuyện của hơn 112.000 nhân chứng lịch sử.

Nhiều câu chuyện lần đầu được ghi chép, ghi âm, ghi hình và số hóa; nhiều hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật và tư liệu quý được sưu tầm, phục hồi, bổ sung vào kho dữ liệu lịch sử trên môi trường số.

Các câu chuyện phản ánh đa dạng những giai đoạn và sự kiện lịch sử dân tộc; ký ức của người hoạt động cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ đoàn từng tham gia kháng chiến...

Đó là những câu chuyện về chiến trường, hậu phương, tình đồng chí, đồng đội, lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho các đại biểu tham gia chương trình giao lưu tại hội nghị

Các câu chuyện được chuyển hóa thành nhiều loại hình sản phẩm như bài viết, video, phóng sự, podcast, infographic, reels, shorts, triển lãm, bản tin gắn mã QR, sách và nội dung sinh hoạt đoàn, hội, đội.

Nhiều địa phương đã xây dựng “Trạm ký ức”, góc truyền thống, không gian trưng bày tại trường học, thư viện, bảo tàng, di tích, nhà văn hóa và các điểm sinh hoạt cộng đồng; tạo điều kiện để thanh thiếu nhi và nhân dân tiếp cận lịch sử bằng những hình thức gần gũi, trực quan.

Cổng thông tin "Những câu chuyện thời hoa lửa" cũng từng bước hình thành kho dữ liệu lịch sử số quy mô lớn, có khả năng phục vụ lâu dài cho công tác tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu, phát triển học liệu...

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong việc khai thác nhân chứng, chuẩn hóa dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số để lưu giữ, lan tỏa ký ức lịch sử. Đặc biệt, còn có chương trình giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với người trẻ đang tham gia lưu giữ, phục dựng và lan tỏa ký ức...

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tri ân các nhân chứng, khách mời giao lưu và trao bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án, gồm: Tỉnh đoàn Hưng Yên, Tỉnh đoàn Vĩnh Long, Tỉnh đoàn Ninh Bình, Tỉnh đoàn Gia Lai, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Báo Thanh Niên. Theo ban tổ chức, thời gian tới, đề án tập trung nâng cao chất lượng, tính xác thực, chiều sâu và khả năng khai thác lâu dài của dữ liệu... Đề án gắn với hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần bổ sung nguồn thông tin phục vụ việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng ngày, lãnh đạo Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà bà Trần Thị Thông - nhân chứng của trận bom tàn khốc ngày 31-10-1968 tại Truông Bồn (Nghệ An).

Lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng quà cho bà Trần Thị Thông

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho bà Trần Thị Thông

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