Tái hiện hình ảnh “Bộ đội về làng” khi đất nước đã hòa bình

Chiều 25-7, tại di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Kỳ Anh, phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình thực cảnh - trải nghiệm “Bộ đội về làng”, tái hiện lại hình ảnh người lính sau những năm tháng ở chiến trường trở về quê hương khi đất nước đã hòa bình.

Hoạt cảnh tái hiện lại thời điểm ngày 15-3-1967, tại cầu Vinh dự, gần 200 người con ưu tú của quê hương Tam Kỳ lên đường bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Khi đi, các anh ở tuổi mười tám, đôi mươi với một lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do.

Tái hiện cảnh gần 200 người con của quê hương Tam Kỳ đi qua cầu Vinh dự lên đường bảo vệ Tổ quốc

Hơn 150 người gồm các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên với quân phục, xe đạp thồ đóng vai bộ đội di chuyển từ cầu Vinh dự đến các di tích lịch sử thuộc địa đạo Kỳ Anh. Sau thời gian di chuyển, đoàn quân tái hiện cảnh trở về đến đình làng sau những năm chiến trường gian khổ.

Tay dắt chiếc xe đạp thồ, cựu chiến binh Nguyễn Toan (trú tổ dân phố Hòa Thuận, phường Bàn Thạch) xúc động nói: “đi vào đoàn cựu chiến binh hôm nay, ký ức một thời đạn bom lại ùa về sau rất nhiều năm tôi từ chiến trường về lại quê hương. Tôi cũng rất vinh dự được tham gia tái hiện để lớp trẻ được nhìn thấy cảnh ông cha ta đã chiến đấu gian khổ, hy sinh cho Tổ quốc, cho quê hương”.

Các cựu chiến binh dắt chiếc xe đạp thồ hành quân

Không chỉ có cảnh hành quân, hoạt cảnh còn tái hiện lại cảnh các mẹ, các chị tham gia nấu cơm đón bộ đội về làng sau bao năm xa cách. Đón các anh là bữa khoai, sắn luộc, nắm xôi muối đậu đạm bạc nuôi dưỡng dưỡng ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan và niềm tin chiến thắng của quân và dân ta ngày ấy.

Ông Đoàn Văn Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bàn Thạch cho biết, chương trình “Bộ đội về làng” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Chương trình tái hiện một hành trình lịch sử đầy tự hào, là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, phát huy truyền thống cách mạng và chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

>> Một số hình ảnh tại sự kiện:

Cựu chiến binh cùng xe đạp thồ di chuyển qua các di tích lịch sử thuộc địa đạo Kỳ Anh

Cựu chiến binh Nguyễn Toan (bên phải) xúc động khi được tham gia tái hiện cảnh trở về làng

Các mẹ, các chị đón những người con quê hương trở về

Về với vòng tay nhân dân

Tái hiện cảnh nuôi giấu cán bộ dưới móng đình làng Thạch Tân

Lễ báo công chiến thắng tại đình làng khi đất nước đã hòa bình

Tin liên quan Độc đáo “pháo đài” trong cát hơn 32km

NGUYỄN CƯỜNG