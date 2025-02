Thành quả từ niềm tin

“Nhạc trưởng” của sự đoàn kết

Khu phố 6 có 70 hộ phải di dời, giải tỏa để thực hiện Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi, đoạn qua quận 8. Quận 8 bố trí tái định cư tại một số chung cư trên địa bàn để đảm bảo chỗ ở cho người dân, song số căn hộ ít hơn so với nhu cầu. “Nhìn các căn hộ ở chung cư mới xây rất đẹp, thoáng đãng, tôi rất thích. Nhưng trên xe ra về, bà con trong xóm trò chuyện, bày tỏ muốn nhận được căn tái định cư nên tôi bàn với gia đình tìm mua nhà, nhường suất đó cho người cần hơn”, anh Trí kể. Nghe những lời tâm sự của anh Trí, bà Tâm mừng lắm, vì người dân trong khu phố luôn nhường nhịn và đùm bọc nhau dù còn nhiều khó khăn.

Bà Tâm sinh ra và lớn lên ở khu phố. Năm 2012 về hưu, bà bắt đầu tham gia công việc ở khu phố, làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng khu phố, Phó Bí thư rồi Bí thư Chi bộ khu phố. Điều bà luôn trân quý ở khu phố 6 là sự đoàn kết. Việc này thể hiện rất rõ qua thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, cả khu phố như một đại gia đình, nhường nhịn, sẻ chia từng bó rau, quả trứng.

Bà Nguyễn Thị Tâm (trái) thăm hỏi người dân trong khu phố

Theo người dân khu phố 6, có được sự đoàn kết ấy cũng xuất phát từ những việc làm của Bí thư Chi bộ khu phố cùng tập thể cán bộ khu phố, trong đó bà Tâm thể hiện rõ vai trò gương mẫu của người đứng đầu. “Việc gì người dân cần là bà Tâm có mặt. Việc gì chúng tôi khó giải quyết cũng tìm đến bà Tâm. Bà ấy đúng là “nhạc trưởng” của cả khu phố”, nhiều người dân trong khu phố 6 nhận xét.

Có lẽ vậy mà gần 2 giờ bà Tâm trò chuyện cùng chúng tôi, liên tục có người tìm đến bà để thông tin, trao đổi. Người đem quà đến tặng để bà Tâm chuyển đến bà con khó khăn; người đến báo tình hình an ninh trật tự để bà nắm và có hướng giải quyết...

Điểm tựa của người dân

Trước đây, khu phố 6 (phường Hưng Phú) cũng như nhiều khu phố khác của quận 8 có nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Hiểu rõ điều này, ngay khi tham gia công tác tại khu phố, bà Tâm đã đề xuất và trực tiếp vận động, phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương chấn chỉnh, ngăn chặn nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy ở khu phố. “Thi thoảng khu phố xuất hiện đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn, người dân đều báo cho tôi biết. Nhận được thông tin, tôi lập tức xác minh và báo công an khu vực. Bà con tin tưởng thì mình phải có trách nhiệm giải quyết, mới tạo được niềm tin cho bà con”, bà Tâm nói.

Mới đây nhất, thời điểm mới có thông tin ban đầu về Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi tại quận 8, có nhiều người lạ xuất hiện rồi lan truyền thông tin không đúng về tiến độ dự án; tung tin giả về giá bồi thường để mua lại nhà của người dân với giá rẻ. Được người dân báo, bà Tâm đã ngăn chặn kịp thời nhiều hộ có ý định bán nhà cho các đối tượng đầu cơ; đồng thời cập nhật, tìm hiểu để thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách đến từng người dân, nổi bật là các chủ trương, chính sách của thành phố. Tin tưởng vào uy tín của Bí thư Chi bộ khu phố, 100% người dân khu phố 6 đã đồng thuận với chủ trương và được hưởng chính sách rất tốt của thành phố.

Công tác ở khu phố đúng nghĩa “làm dâu trăm họ” với hàng chục công việc không tên. “Nói không mệt, không vất vả là không thật lòng, song, mệt mà vui. Mỗi việc mình làm đều ít nhiều có lợi cho bà con chòm xóm, chỉ vậy thôi là vui lắm!”, bà Tâm bày tỏ. Chỉ lên những bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trên tường và đặt trang trọng trên bàn thờ của gia đình, bà Tâm nói rằng, mỗi ngày bà nhìn hình của Bác, hình của ông bà, cha mẹ để dặn lòng nỗ lực hơn, làm tốt hơn công việc của mình.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, cha mẹ bà Tâm đều là cán bộ tập kết ra Bắc. Truyền thống cách mạng đã in sâu trong suy nghĩ của bà từ sớm, vì vậy khi nhận nhiệm vụ ở khu phố, bà luôn tâm niệm gần dân, hiểu dân, mọi việc xoay quanh “lấy dân làm gốc” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Khi xác định như vậy thì mọi việc đều rất nhẹ nhàng, mọi sự nỗ lực của bản thân đều có ý nghĩa”, bà Tâm chia sẻ. Với đóng góp của mình, bà Tâm vừa là một trong 186 Bí thư Chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố được Thành ủy TPHCM tuyên dương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Phú (quận 8) Phạm Nguyễn Quỳnh Như, nhận xét, Bí thư Chi bộ khu phố 6 Nguyễn Thị Tâm là người có tâm, có tầm và trách nhiệm trong công việc, đúng như tên của bà. Bà cũng là người làm việc khoa học, gắn kết được hệ thống chính trị ở khu dân cư và có uy tín rất lớn trong khu phố. Vì vậy, trong các hoạt động, phong trào tại địa phương, bà luôn huy động được sự tham gia tích cực của người dân. Điều đó rất có ý nghĩa trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp địa phương ngày càng phát triển.

THU HƯỜNG