Phường Bình Dương phát triển không gian xanh

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự và chỉ đạo đại hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, trong 5 năm qua có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục phát triển xứng tầm là một trong những địa bàn trung tâm về kinh tế, văn hóa, chính trị và đô thị của thành phố.

Kết quả đó thể hiện rõ nét ở bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang hơn, sạch đẹp hơn, với những công trình phúc lợi vì cộng đồng, những khu đô thị mới văn minh, hiện đại.

việc thực hiện những chính sách an sinh xã hội giàu tính nhân văn mang đến hình ảnh một đô thị vừa năng động, hiện đại, vừa gần gũi, thân thiện...

Đồng chí Võ Chí Thành, Chủ tịch UBND phường Bình Dương cho biết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường đề ra 27 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá để xây dựng, phát triển phường theo hướng hiện đại, văn minh và nghĩa tình.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương Nguyễn Văn Đông phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng và biểu dương những thành quả tích cực mà Đảng bộ phường Bình Dương (sắp xếp từ các phường Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân thuộc TP Thủ Dầu Một và phường Phú Chánh thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trước đây) đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí đề nghị, Đảng bộ phường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt và tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, triển khai thực hiện đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: XUÂN TRUNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu, Đảng bộ phường kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ phường phải lãnh đạo, chỉ đạo vận hành hiệu quả, thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thành phố và đất nước.

Đảng bộ phường phải nâng cao vai trò quản lý, năng lực điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực quản trị địa phương theo hướng từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Bình Dương

Đồng chí lưu ý, phường cần thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chú trọng phát triển không gian xanh và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cùng đó, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, gắn với thực hiện tốt phương châm công tác Dân vận của Đảng là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng”.

Đảng hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Đông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

XUÂN TRUNG