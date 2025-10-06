Thành viên Chính phủ sẽ làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh

Ngày 6-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2179/QĐ-TTg phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng sẽ làm việc với TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ

Cụ thể, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo.

Trong đó, Thủ tướng sẽ làm việc với TPHCM, TP Hà Nội, TP Cần Thơ; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với TP Hải Phòng, Quảng Ninh…

Thành viên Chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền…

