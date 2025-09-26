Tháo dỡ dãy ki ốt để chỉnh trang tại khu Hòa Bình (Đà Lạt)

Ngày 26-9, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tháo dỡ 7 ki ốt tại khu Hòa Bình để chỉnh trang đô thị.

Cơ quan chức năng đã tháo dỡ 7 ki ốt có kết cấu khung thép trên tường gạch lửng, mái tôn đã xuống cấp trầm trọng, hiện không còn hoạt động kinh doanh buôn bán.

Dãy ki ốt quanh khu Hòa Bình được tháo dỡ, cải tạo cảnh quan

Theo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, người thuê đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Quản lý nhà Đà Lạt. Các ki ốt không còn được sử dụng và duy trì, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan chung của khu vực trung tâm.

Dãy ki ốt tồn tại hơn 20 năm giữa khu Hòa Bình trước khi bị tháo dỡ

Việc tháo dỡ là cần thiết để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc phát triển không gian xanh, nâng cao mỹ quan và chất lượng không gian công cộng, theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Sau khi hoàn tất việc tháo dỡ, UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt sẽ xây dựng kết cấu bồn hoa và chuẩn bị hạ tầng và đất trồng cây, đảm bảo tại khu vực thường xuyên có cây xanh được chăm sóc.

Các ki ốt xung quanh Hòa Bình được xây dựng từ năm 2003, nằm tại khu vực đông người qua lại là cửa ngõ vào chợ Đà Lạt, do xây dựng từ lâu, các công trình đã xuống cấp.

