TPHCM phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật cho cấp xã

Ngày 12-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về nguyên tắc, tiêu chí phân cấp quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng (tại Công văn số 6066/SXD-HTKT ngày 4-9-2025), định hướng quản lý đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng giao thông đường bộ.

Cụ thể, UBND cấp xã sẽ quản lý các hạng mục nhỏ, mang tính chất cục bộ, gồm: Hệ thống thoát nước mưa trong phạm vi một xã, hồ điều tiết cấp 4, kênh rạch thoát nước không kết nối liên xã; Hệ thống thoát nước thải phân tán cho khu dân cư; Hoa viên công cộng dưới 1ha, công viên trong khu nhà ở; Hệ thống chiếu sáng dân lập.

Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị quản lý. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong khi đó, các công trình quy mô lớn, có tính liên vùng hoặc kỹ thuật phức tạp như: công viên công cộng tập trung, hệ thống cây xanh đường phố, hệ thống chiếu sáng đô thị toàn thành phố và các công trình cấp đặc biệt sẽ do đơn vị chuyên ngành trực thuộc Sở Xây dựng quản lý.

Riêng các đặc khu và xã đảo, UBND địa phương sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp Sở Tư pháp rà soát thể thức văn bản, tham mưu hướng dẫn triển khai để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Chủ trương phân cấp này được kỳ vọng sẽ làm rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tạo sự đồng bộ trong điều hành sau khi TPHCM thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

QUỐC HÙNG