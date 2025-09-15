TPHCM: Hết năm 2025 dự kiến di dời 85% nhà trên, ven kênh rạch

Ngày 15-9, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi Sở Tài chính TPHCM báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật). Ảnh: Thanh Hiền

Theo báo cáo, trong công tác cải tạo nhà ở trên và ven kênh rạch, đến nay thành phố đã bồi thường, di dời 2.984 căn. Với phương án bố trí vốn hiện nay, đến hết năm 2025, dự kiến sẽ bồi thường, di dời được 5.548 căn/6.500 căn, đạt tỷ lệ 85,35% chỉ tiêu đề ra.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Sở Xây dựng sẽ xây dựng danh mục dự án trình UBND TPHCM giao nhiệm vụ để chuẩn bị đầu tư, chấp thuận chủ trương và phê duyệt các dự án nhà ở xã hội, nhà tái định cư phục vụ công tác di dời. Đồng thời, sở tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng sẽ rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng khu vực dọc sông, kênh, rạch để xác định phương thức triển khai phù hợp; đồng thời đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu nhằm tăng hiệu quả khai thác quỹ đất sau giải tỏa.

Đơn vị cũng sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, UBND phường liên quan tổ chức thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh, rạch tại Quận 8 cũ.

THANH HIỀN