Thắp sáng ngọn lửa võ Việt

Các thành viên của CLB Vovinam Phan Đăng Lưu trong một buổi tập luyện (ẢNH: Thư Nguyễn)

Điểm sáng của phong trào thể thao cơ sở

Nằm trong khuôn viên Trường THCS Phan Đăng Lưu (phường Bình Đông), CLB Vovinam Phan Đăng Lưu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân yêu thích môn võ dân tộc suốt hơn một thập niên qua. Không chỉ là nơi tập luyện võ thuật, CLB còn là mái nhà chung gắn kết nhiều thế hệ, từ những em nhỏ lần đầu làm quen với võ thuật đến những người trưởng thành tìm thấy niềm vui và sự gắn bó qua từng buổi tập

CLB hiện duy trì khoảng 30 thành viên sinh hoạt đều đặn vào các tối thứ hai, tư và sáu. Vào dịp hè, con số này có thể tăng lên hơn 50 người. Độ tuổi học viên rất đa dạng, từ các em nhỏ chỉ mới 3 tuổi đến người trưởng thành. Huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Thiện Tâm chia sẻ: “Với các em nhỏ, điều quan trọng không phải là thành tích hay kỹ thuật cao siêu. Các em đến đây trước hết để vận động, làm quen môi trường tập thể, dần dạn dĩ và tự tin hơn”.

Trong không gian tập luyện giản dị, những tiếng hô vang, những bước chân nhịp nhàng tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng. Mỗi người đến đây, dù ở độ tuổi hay trình độ nào, đều mang theo sự hào hứng và tinh thần cầu tiến. Em Nguyễn Ngọc Gia Nhi (7 tuổi) tâm sự: “Xem các màn trình diễn của Vovinam trên truyền hình, con thấy rất thích nên xin ba mẹ cho đi tập. Con thấy khỏe mạnh và tự tin hơn hẳn, lại được giao lưu với nhiều bạn và các anh, chị trong CLB rất vui”.

Rèn thân, luyện chí từ võ Việt

Tham gia CLB Vovinam Phan Đăng Lưu, học viên không chỉ được rèn luyện thể lực hay kỹ năng tự vệ thiết yếu, mà còn trở nên tự tin, học được cách cư xử chừng mực và nâng cao ý chí đối mặt với nghịch cảnh. “Vovinam là môn võ do người Việt sáng lập. Khi người Việt tập võ Việt, đó cũng là cách thể hiện lòng yêu nước và tiếp nhận những giá trị văn hóa truyền thống”, HLV Thiện Tâm nói thêm.

Một trong những bài học đầu tiên của học viên tại CLB là kỹ thuật té ngã, một kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất thiết thực trong cuộc sống. Nhờ đó, học viên biết cách bảo vệ bản thân khi gặp tình huống bất ngờ, hạn chế được chấn thương. Đi sâu vào tập luyện, học viên dần thấm nhuần triết lý “cương nhu phối triển” - sự hòa quyện giữa mềm dẻo và kiên cường. Những bài quyền, đòn thế đòi hỏi sự kiên trì trong nhiều năm để thuần thục. Hệ thống đai, đẳng rõ ràng giúp mỗi người nhận ra sự tiến bộ của bản thân qua từng chặng đường. Sau một tháng theo tập, chị Nguyễn Kim Định (35 tuổi) cho biết: “Trước đây tôi từng học võ nên cũng có nền tảng. Khi chuyển sang Vovinam, tôi thấy các động tác tự vệ, đòn tay, chân khá dễ tiếp cận, phù hợp với thể trạng của mình để rèn luyện lâu dài”.

Từ những buổi tập diễn ra đều đặn mỗi tuần, CLB Vovinam Phan Đăng Lưu không chỉ góp phần đào tạo vận động viên tham gia các giải đấu, đóng góp cho phong trào thể thao TPHCM, mà còn lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Điều đáng quý hơn cả là qua từng thế hệ học viên, ngọn lửa đam mê thể thao và tình yêu đối với võ Việt vẫn luôn được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa.

HLV Nguyễn Thiện Tâm bày tỏ: “Thông qua CLB, tôi hy vọng ngày càng có nhiều trẻ em rời xa màn hình điện tử để đến với sân tập, vận động và trưởng thành. Không chỉ khỏe mạnh hơn, các em còn được rèn luyện ý chí, phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và nhân cách, qua đó góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn”.

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NGUYỄN ANH