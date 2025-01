Thấp thỏm qua cầu xuống cấp

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, người dân ở thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau nhiều năm sử dụng, cầu Hải Ninh và cầu Cơn Gáo trên địa bàn đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân lo lắng, bất an.

Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Báo SGGP có mặt tại cầu Hải Ninh để ghi nhận thực tế. Cầu nằm ở Km3+050/ĐT.555 (đường tỉnh ĐT.555) bắc qua sông Vịnh, nối liền phường Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) với xã Kỳ Hải (huyện Kỳ Anh).

Sau hàng chục năm sử dụng, cầu Hải Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng

Cầu có chiều dài khoảng 174m, chiều rộng gần 6m, cao 5-6m. Nhiều vị trí bê tông hai bên lan can cầu đã bị vỡ nát, nứt gãy, lõi cốt thép bên trong hoen gỉ, một số cọc bê tông bị đứt liên kết, nghiêng ngã. Một số vị trí dưới gầm cầu nứt nẻ, đã được gia cố, trám lại tạm thời bằng lớp xi măng. Mặt đường hai đầu cầu, mặt cầu, mố cầu, thành cầu... đang trong tình trạng xuống cấp, đặc biệt một số vị trí xuất hiện nứt nẻ ngang dọc, sụt lún.

Theo người dân ở thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, cầu Hải Ninh đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. Ông Phan Công Thoàn, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Ninh, cho biết, cầu Hải Ninh được xây dựng vào năm 2001, đến năm 2002 hoàn thành, đưa vào sử dụng. Lâu nay, số lượng các phương tiện lưu thông qua cầu lớn; mặt khác, địa bàn phường Kỳ Ninh ở gần sông và biển, chịu ảnh hưởng thiên tai khiến cầu Hải Ninh nhanh bị xuống cấp hơn so với các cầu khác. Thời gian qua, chính quyền địa phương và người dân đã kiến nghị, đề xuất cấp trên đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa hoặc làm lại cầu mới để đảm bảo người dân đi lại an toàn nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Tương tự, cầu Cơn Gáo bắc qua kênh tràn Sông Trí ở xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) cũng đã bị hư hỏng, xuống cấp, đe dọa nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại. Ông Hoàng Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa, thông tin, cầu Cơn Gáo có chiều dài khoảng 50m, rộng 3m, cao 6-7m, được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây trên 15 năm.

Cầu Cơn Gáo có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đập Sông Trí, đảm bảo giao thông đi lại, phát triển sản xuất, kinh tế - xã hội của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều năm nay, do ảnh hưởng nước từ trên đập Sông Trí cách cầu khoảng 1km chảy về mạnh, kết hợp thiên tai mưa lũ khiến cầu bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng; đặc biệt là khu vực mố cầu, chân trụ cầu bị xói lở, đứt gãy, cốt thép bị ăn mòn, mất dần khả năng chịu tải.

Theo ông Hoàng Minh Tâm, cách đây 3 năm đã có đơn vị chức năng đến khắc phục tạm thời tình trạng xuống cấp tại cầu Cơn Gáo, nhưng do nước chảy mạnh nên tiếp tục làm xói mòn, hư hỏng dưới chân, trụ cầu. Thời gian qua, chính quyền địa phương và người dân đã kiến nghị, đề xuất lên các cơ quan cấp trên tạo điều kiện đầu tư nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp hoặc triển khai xây dựng lại cầu mới để đảm bảo an toàn giao thông, nhưng vẫn chưa có kết quả. Hiện nay, khi người dân lưu thông qua lại trên cầu đều có tâm lý lo lắng, bất an, không dám chở hàng hóa quá nặng vì sẽ rất nguy hiểm.

Ngày 9-12-2024, Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định số 797/QĐ-SGTVT về việc áp dụng biện pháp xử lý khẩn cấp đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng tại cầu Hải Ninh. Trong đó, cấm các xe (cơ giới và thô sơ), kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe vượt quá 2,5 tấn lưu thông qua cầu Hải Ninh. Tổ chức cảnh báo, báo hiệu, hướng dẫn, phân luồng các phương tiện đi theo đường tỉnh ĐT.547 qua cầu Sông Vịnh...

DƯƠNG QUANG