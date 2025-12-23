TPHCM: Xóa bỏ lối đi tự mở, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt

Chiều 23-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành văn bản số 4916/ UBND-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc xác lập hồ sơ quản lý các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố.

Khẩn trương xác định các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết kết quả thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, rà soát, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng và UBND TPHCM trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

UBND TPHCM giao UBND các phường, xã phối hợp với các đơn vị quản lý an toàn đường sắt khu vực xác lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở trong phạm vi quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP, hoàn thành trong tháng 12 này.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt; phối hợp rào đóng, xóa bỏ các lối đi tự mở nguy hiểm theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để phát sinh lối đi tự mở mới hoặc để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt.

Tin liên quan Đường sắt chạy thêm 11 chuyến tàu phía Nam, bổ sung 5.500 vé dịp Tết

QUỐC HÙNG