Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Long Xuyên

Chiều 23-12, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn thăm, tặng quà Giáo phận Long Xuyên (tỉnh An Giang)

Trong không khí ấm áp những ngày cuối năm, đồng chí Trần Văn Tuấn gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị giám mục, linh mục và toàn thể giáo dân Giáo phận Long Xuyên. Đồng chí cũng thông tin khái quát những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế – xã hội của TPHCM trong năm qua, cùng các dự án, chương trình trọng điểm mà thành phố đang quyết tâm thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn trò chuyện cùng Giám mục Giuse Trần Văn Toản

Thay mặt Giáo phận Long Xuyên, Giuse Trần Văn Toản, Giám mục chính tòa, bày tỏ cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

NAM KHÔI