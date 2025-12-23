Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TPHCM

Tối 23-12, không khí Giáng sinh lan tỏa khắp các nẻo đường, nhà thờ, xóm đạo... tại TPHCM. Người dân và du khách xuống phố dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng khoảnh khắc đón chờ mùa Giáng sinh năm 2025 an lành, hạnh phúc.

Từ chiều tối, tại khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà và phía trước Trung tâm Thương mại Diamond Plaza (phường Sài Gòn), đông đảo người dân đổ ra đường tận hưởng không khí nhộn nhịp, chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của những ánh đèn màu.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà nhộn nhịp người dân, du khách

​​Tại giao lộ đường Phạm Ngọc Thạch và đường Lê Duẩn, dòng xe cộ nối đuôi nhau trong không gian ngập tràn ánh sáng. Những bức tường đèn LED khổng lồ bao quanh các tòa nhà tạo nên một phông nền lấp lánh, biến cả khu vực như thành một cung điện ánh sáng giữa lòng đô thị.

Các bạn trẻ và nhiều gia đình tranh thủ dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm bên các tiểu cảnh trang trí công phu với cây thông, tuần lộc và những hộp quà khổng lồ.

Khu vực trước Trung tâm thương mại Diamond Plaza thu hút nhiều người dân, du khách

​​Giữa dòng người tấp nập, gia đình chị Lê Ngọc Khánh Hòa cùng con gái Misa (2 tuổi) đã có mặt từ sớm để cùng nhau đón không khí lễ hội. Chị Hòa chia sẻ: "Đây là dịp tuyệt vời để cả nhà cùng đi dạo, tận hưởng trọn vẹn niềm vui của Giáng sinh năm nay".

Du khách nước ngoài thích thú check-in kỷ niệm

Một gia đình lưu lại khoảnh khắc bên nhau

Càng về tối, xóm đạo Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông) rực sáng trong không khí Giáng sinh ấm áp và nhộn nhịp. Dọc các con hẻm, ánh đèn trang trí nhiều màu sắc hòa cùng hang đá, cây thông, tạo nên khung cảnh lung linh.

Người dân tập trung tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Thái (phường Bình Đông)

Khoảng 19 giờ 30 phút, dòng người đổ về xóm đạo mỗi lúc một đông. Trước sân nhà thờ, từng nhóm gia đình, bạn trẻ check-in bên những tiểu cảnh trang trí đẹp mắt.

Dòng người đổ về xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, tối 23-12

Xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển rực rỡ sắc màu

Bên trong nhà thờ, dòng người xếp hàng ngay ngắn, bà con giáo dân lặng lẽ cầu nguyện, gửi gắm mong ước bình an cho bản thân và gia đình. Anh Đào Minh Khánh (ngụ phường Bình Đông) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đưa gia đình đến Nhà thờ Bình Thái để chơi lễ. Không khí rất ấm áp, chan hòa, mọi người cùng cầu nguyện và gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp".

Các em nhỏ được ba mẹ đưa đi chụp hình tại nhà thờ

Không khí Giáng sinh tại khu vực trung tâm phường Thủ Dầu Một cũng nhộn nhịp khi đông đảo người dân đổ về các tuyến đường Bạch Đằng, khu vực ngã sáu và đường Quang Trung để vui chơi, tham quan và chụp ảnh. Từ chiều tối, lượng người và phương tiện tăng nhanh, tạo nên bức tranh sinh động của mùa lễ hội cuối năm.

Đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đi chơi lễ trước cổng Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường

Trên đường Quang Trung, điểm nhấn năm nay là con đường nón lá với hàng ngàn chiếc nón được treo dọc tuyến phố. Mỗi chiếc nón là một bức tranh vẽ tay do học sinh các trường học trên địa bàn phường Thủ Dầu Một thực hiện, mang đến không gian vừa truyền thống vừa gần gũi. Nhiều gia đình, bạn trẻ thích thú dừng lại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên con đường trang trí độc đáo này.

Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường được trang trí rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh

Cùng gia đình đi chơi lễ, chị Nguyễn Thị Mai, người dân phường Thủ Dầu Một chia sẻ: “Mỗi mùa Noel về là dịp để mọi người thư giãn, gắn kết và chia sẻ niềm vui sau một năm làm việc vất vả”.

Nhộn nhịp nhất là tại khu vực Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, các tiểu cảnh mừng Giáng sinh, hang đá Belem, ông già Noel cưỡi tuần lộc được thắp sáng bởi những ánh sáng đèn lung linh, rực rỡ sắc màu, thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh kỷ niệm.

Đúng 19 giờ, chương trình văn nghệ chào mừng Giáng sinh Noel chính thức khai mạc, với nhiều tiết mục hấp dẫn qua các ca khúc bất hủ về Giáng sinh.

Đông đảo người dân tập trung về Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường xem văn nghệ mừng Giáng sinh

Tại các giáo xứ trên địa bàn xã Tân Phước, xã Châu Pha, phường Bà Rịa, tối 23-12, nhộp nhịp người đi chơi lễ. Tại khuôn viên Nhà thờ Song Vĩnh (phường Tân Phước) rực sáng ánh đèn, trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân địa phương. Trên sân nhà thờ, từng nhóm gia đình, bạn trẻ thong thả dạo bước, ghi lại khoảnh khắc trước các tiểu cảnh trang trí Noel.

Người dân phường Vũng Tàu đón Giáng sinh

Nhà thờ Vũng Tàu (phường Vũng Tàu) lung linh đón Giáng sinh

