Đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết và Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng.

Sáng 23-12, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu Đoàn công tác Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) và Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025.

Thay mặt đoàn, đồng chí Dương Anh Đức thông tin khái quát về tình hình kinh tế – xã hội của cả nước và TPHCM trong năm 2025. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội TPHCM tiếp tục tăng trưởng, đạt nhiều kết quả quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng đoàn công tác TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức khẳng định, trong những thành quả chung đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo và mong muốn Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, cùng các linh mục, tu sĩ tiếp tục phát huy vai trò, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng và phát triển địa phương.

Đồng chí Dương Anh Đức trao đổi cùng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Phan Thiết đón mùa Giáng sinh an lành, yên vui, hạnh phúc.

Đoàn công tác TPHCM chụp hình lưu niệm cùng Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục chính Tòa Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam

Thay mặt Giáo phận Phan Thiết, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và TPHCM đã luôn tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, đúng quy định. Đồng bào Công giáo Giáo phận Phan Thiết sẽ tiếp tục sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, Đoàn công tác TPHCM cũng đến thắp hương cố Giám mục Giuse Võ Duy Thống, nguyên Giám mục chính tòa Giáo phận Phan Thiết (đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng).

