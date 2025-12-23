Khai thác bến bãi xe buýt đa mục tiêu nhằm phát triển giao thông xanh

Chiều 23-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết đã ban hành thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về dự thảo Đề án “Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bến, bãi xe buýt) để đầu tư lắp đặt hệ thống trụ sạc điện phục vụ phương tiện giao thông trên địa bàn TPHCM”.

Khai thác các bến bãi xe buýt phục vụ đa mục tiêu nhằm phục vụ chuyển đổi xanh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo thông báo, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, hoàn thiện nội dung Đề án. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất trình UBND TPHCM xem xét trong quý 1-2026.

Trong quá trình hoàn thiện Đề án, UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng tập trung nghiên cứu, làm rõ một số nội dung trọng tâm. Trước hết, cần xem xét điều chỉnh tên gọi Đề án cho phù hợp với định hướng khai thác đa mục tiêu, không chỉ dừng lại ở việc lắp đặt trụ sạc điện mà còn bao gồm các hạng mục như tủ đổi pin, quảng cáo và các loại hình dịch vụ phụ trợ khác nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao rà soát tổng thể các vị trí bến, bãi xe buýt trên địa bàn TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đã và đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, để xác lập danh mục tài sản công đủ điều kiện đưa vào khai thác. Việc rà soát phải gắn với quy hoạch chi tiết tại từng vị trí cụ thể, làm rõ các điều kiện cần thiết về quy hoạch trước khi triển khai cho thuê quyền khai thác tài sản.

UBND TPHCM cũng yêu cầu nghiên cứu, cập nhật các cơ chế, chính sách mới liên quan giảm ô nhiễm môi trường và các quy định chuyên ngành, bảo đảm Đề án có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải của thành phố. Trong đó, cần chú trọng sự kết nối với các mô hình hạ tầng dùng chung, như mạng lưới tủ đổi pin cho xe máy điện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cần giải trình rõ cơ sở đề xuất về thời hạn cho thuê và phương thức tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật liên quan khác. Đồng thời, phải rà soát toàn diện hệ thống quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng chuyên ngành để xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm lập Đề án, cơ quan chủ trì thẩm định cũng như thẩm quyền phê duyệt ở từng giai đoạn cụ thể.

UBND TPHCM kỳ vọng Đề án sau khi hoàn thiện sẽ góp phần khai thác hiệu quả hệ thống bến, bãi xe buýt hiện có, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông điện, thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố.

QUỐC HÙNG