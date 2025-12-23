Đoàn công tác của TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Xuân Lộc

Chiều 23-12, Đoàn công tác của Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Đồng chí Dương Anh Đức đã gửi lời chúc Giáng sinh ấm áp, an lành đến toàn thể chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào Công giáo trong giáo phận Xuân Lộc. Đồng chí cũng thông báo những kết quả bước đầu của TPHCM trong việc hợp nhất và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thông tin về một số dự án giao thông trọng điểm kết nối giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai đang phối hợp triển khai...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM mong muốn giáo phận Xuân Lộc cũng như đồng bào Công giáo nói chung sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Đáp từ đoàn công tác, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Nguyễn Tuấn Anh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã quan tâm, động viên đồng bào Công giáo, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả bước đầu mà TPHCM đã đạt được trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám mục cũng chia sẻ, Giáo phận Xuân Lộc hiện nay có một phần ở TPHCM (khu vực Bình Dương) nên rất mong được sự hỗ trợ, quan tâm của chính quyền thành phố. Thời gian tới, các vị giám mục, linh mục, đồng bào Công giáo của giáo phận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Dịp này, đồng chí Dương Anh Đức đã chuyển lời thăm hỏi và lời chúc Giáng sinh của đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM đến giám mục, linh mục, đồng bào Công giáo của giáo phận Xuân Lộc.

PHÚ NGÂN