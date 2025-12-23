Đồng Nai rộn ràng không khí Giáng sinh 2025

Xã hội

Từ một tuần qua, không khí Giáng sinh đã lan tỏa khắp các giáo xứ, nhà thờ vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Nhà thờ Giáo xứ Hà Phát ở phường Hố Nai lung linh sắc màu

Tại các phường, xã như Biên Hòa, Hố Nai, Tân Triều, Long Khánh và nhiều tuyến đường, khu phố được trang hoàng đèn hoa rực rỡ, tạo nên diện mạo tươi mới, ấm áp trong mùa lễ hội cuối năm.

Các nhà thờ được trang trí công phu với hang đá, cây thông, ánh sáng nghệ thuật, thu hút đông đảo giáo dân và người dân đến tham quan, chụp ảnh... Bên cạnh các nghi thức tôn giáo, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thiện nguyện được tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng.

Giáng sinh không chỉ là dịp sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Công giáo mà dần trở thành sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân nơi đây.

Người dân thích thú chụp hình với cây thông được trang trí rất công phu mang đậm màu sắc Giáng sinh ở giáo xứ Hà Phát, phường Hố Nai
Đông đảo người dân tham quan, chụp hình ở Giáo xứ Phúc Hải, phường Tân Triều
Không khí vui tươi, an lành lan tỏa ở nhiều nơi
Rực rỡ sắc màu ở Giáo xứ Biên Hòa
Cây thông Noel tại Trung tâm thương mại Vincom Plaza Biên Hòa
ĐỨC ANH - PHÚ NGÂN

