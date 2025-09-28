“Thế hệ sandwich” và trách nhiệm với gia đình

Áp lực từ hai phía, vừa nuôi con, vừa chăm cha mẹ già, đè nặng lên "thế hệ sandwich" - những người trung niên (40-50 tuổi). Nhiều người đang từng ngày nỗ lực tìm cách thích ứng.

Vợ chồng cùng bà đón sinh nhật cháu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nỗi niềm không tên

Anh Nguyễn Văn Hải (42 tuổi, ngụ phường Phú Thuận, TPHCM) tự ví vợ chồng anh là "chiếc bánh mì kẹp - sandwich", một bên là hai đứa nhỏ, đứa lên 5, đứa lên 10, đang tuổi ăn tuổi học, bên kia là cha mẹ tuổi đã cao, sức đã yếu. Cứ mỗi lần con ốm, cha mẹ bệnh là anh Hải lại cảm giác bản thân sắp... vỡ vụn.

Công việc kỹ sư xây dựng của anh Hải cùng thu nhập của vợ làm văn phòng đủ trang trải sinh hoạt gia đình. Từ ngày mẹ hay đau yếu, vợ chồng anh đón mẹ từ quê lên để phụng dưỡng. Tiền học thêm của con, tiền thuốc men, chi phí sinh hoạt tăng vọt. Ngoài áp lực tài chính, áp lực tinh thần mới là thứ đáng ngại. "Con học hết lớp này đến lớp khác, mẹ lại hay đau bệnh, vợ chồng tôi thay phiên nhau đưa rước, chăm sóc. Sếp thì nhìn, đồng nghiệp thì thở dài", anh Hải tâm sự.

Đứng giữa hai thế hệ, “thế hệ sandwich” còn cả tá chuyện không tên phải giải quyết. Chị Mã Thị Huyền Anh (39 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) kể, mái ấm của chị thường xuyên phát sinh những mâu thuẫn nhỏ. "Bố tôi muốn xem thời sự, con tôi lại năn nỉ xin xem hoạt hình. Mẹ tôi muốn ăn món luộc cho thanh đạm nhưng con tôi lại đòi ăn món chiên. Ông bà hay giận dỗi còn tụi nhỏ thì bướng bỉnh… Nhiều lúc chiều không hết ý của mọi người nên tôi cảm giác như mình bị mắc kẹt", chị Huyền Anh trải lòng.

Những mâu thuẫn đó chỉ là chuyện vặt, nhưng nếu không được thấu hiểu, nó có thể trở thành áp lực tinh thần cho những người đứng ở giữa.

Tìm bình yên giữa những bộn bề

Khi gánh vác hai thế hệ, có không ít người đã tìm ra những "chiến lược" riêng. Chị Minh Thùy (40 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu) không chọn cách chịu đựng một mình mà tìm cách biến áp lực thành niềm vui. “Ngày xưa cứ nghĩ phải tự lo hết, đến khi tôi suýt ngã quỵ vì stress thì mới nhận ra mình đang làm khổ chính mình và cả gia đình", chị Minh Thùy tâm sự. Sau đó, chị và chồng phân công trách nhiệm rõ ràng. Chồng phụ trách đưa đón con, vợ lo chợ búa, cơm nước. Việc chăm sóc cha mẹ khi đau bệnh thì cắt cử nhau. Thi thoảng khi ông bà khỏe cũng giúp vợ chồng chị đưa cháu đi học. Những công việc chung như dọn dẹp nhà cửa thì cả nhà chia nhau cùng làm.

Vợ chồng chị Minh Thùy cũng khuyến khích cha mẹ tham gia các câu lạc bộ của người cao tuổi, vừa để các cụ có bạn, vừa giúp các cụ có không gian và sở thích riêng. "Mấu chốt là phải biết lắng nghe, thường xuyên trò chuyện với cha mẹ và các con", chị chia sẻ. Bí quyết của vợ chồng chị là học cách lắng nghe mong muốn của cha mẹ và đôi khi cũng nói thẳng những khó khăn của mình. Khi mọi người hiểu nhau hơn, thì áp lực cũng giảm đi.

Cũng có những gia đình chọn sự trợ giúp từ người thân. Như vợ chồng anh Vũ Duy Tân (ngụ phường Tân Định) lập một nhóm hỗ trợ trên Zalo gồm vợ chồng anh, vợ chồng chị gái và mấy đứa cháu lớn. Riêng các con, mỗi người đóng góp một khoản nhỏ hàng tháng vào quỹ dự phòng khi mẹ ốm và phân công thay phiên đưa mẹ đi khám định kỳ.

Việc chia sẻ trách nhiệm khiến ai cũng cảm thấy thoải mái hơn, song điều cốt lõi mà những người như vợ chồng chị Minh Thùy hay vợ chồng anh Tân đã làm được là chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân thay vì ôm hết lo toan vào mình. Nhờ đó mà áp lực “thế hệ sandwich” họ đang trải qua chưa hẳn là gánh nặng mà còn là những trải nghiệm, là niềm hạnh phúc khi bên mình luôn có người thân.

Mới đây, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần khuyến khích các mô hình chăm sóc người lớn tuổi. Tổng Bí thư gợi ý phát triển các trung tâm dưỡng lão kiểu “bán trú”, sáng có xe đưa đón, chiều đưa về, giúp người cao tuổi gặp gỡ bạn bè, trò chuyện, giảm cô đơn. Đây là giải pháp thiết thực, hỗ trợ các gia đình đô thị giảm bớt áp lực chăm sóc, tạo điều kiện để “thế hệ sandwich” an tâm lo toan.

THU HƯỜNG