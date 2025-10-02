Thêm ca ghép tim thành công từ người cho chết não

Sáng 2-10, Bệnh viện Trung ương Huế làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân H.T.N (45 tuổi, trú TP Huế). Đây là bệnh nhân vừa trải qua ca ghép tim xuyên Việt từ trái tim hiến tặng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Vào sáng 10-9, ngay khi nhận tin có bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hiến tặng mô tạng và có quyết định điều phối tim cho bệnh nhân tại Huế, GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo ê-kíp bác sĩ thực hiện quy trình lấy tạng khẩn cấp.

Người hiến tạng là anh B.Q.K., bị tai nạn giao thông lúc 20 giờ ngày 8-9, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu do máu tụ dưới màng cứng. Dù đã được hồi sức tích cực và phẫu thuật lấy máu tụ, tình trạng tri giác vẫn không cải thiện, huyết động phụ thuộc vào thuốc trợ tim và vận mạch liều cao.

Sau khi làm các xét nghiệm, đánh giá chết não 3 lần và nhận được sự đồng ý từ gia đình nạn nhân, các ê-kíp phẫu thuật và hồi sức đã tiến hành lấy đa tạng (2 thận, gan và tim) vào lúc 13 giờ ngày 10-9.

Quả tim được vận chuyển đến sân bay Nội Bài, bàn giao cho ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế để chuyển tiếp về sân bay Phú Bài, TP Huế.

Bệnh nhân H.T.N. được ghép tim trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, chức năng tim rất thấp (LVEF 15%-19%) và tăng áp phổi nặng.

Sau ca ghép, chức năng tim của bệnh nhân vẫn ở mức rất thấp. Các bác sĩ phải đặt máy tạo nhịp tạm thời kết hợp sử dụng thuốc trợ tim và vận mạch nhưng tình trạng vẫn diễn biến phức tạp.

Để hỗ trợ chức năng tim và cai hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể, bệnh nhân đã sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ cơ học, gồm bóng đối xung động mạch chủ và ECMO.

Bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tim với chế độ chăm sóc và theo dõi đặc biệt. Sau 3 ngày hồi sức, tình trạng suy tim cải thiện chậm, chức năng thận giảm nặng nên các bác sĩ phải tiến hành lọc máu liên tục cho bệnh nhân.

GS-TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Sự thành công của ca ghép tim lần này là minh chứng cho sự chung sức, đồng lòng và công tác điều phối chặt chẽ từ nhiều đơn vị. Bên cạnh năng lực chuyên môn của ê-kíp ghép tim, hệ thống máy móc phương tiện hỗ trợ tuần hoàn hiện đại của Bệnh viện Trung ương Huế, có sự điều phối chặt chẽ của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, sự hỗ trợ kịp thời của ê-kíp hồi sức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp của ê-kíp lấy tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sự đồng hành tối đa của Vietnam Airlines, Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Hà Nội và Công an TP Huế. Bệnh viện Trung ương Huế xin gửi lời cám ơn chân thành đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các đơn vị hỗ trợ".

GS-TS Phạm Như Hiệp cũng đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã có nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối.

VĂN THẮNG