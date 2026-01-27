Thêm sắc màu cho không gian văn hóa đô thị

Giữa nhịp sống sôi động của trung tâm TPHCM, những bức ảnh mang hơi thở thời đại lặng lẽ hiện diện trên đường phố. Không gian đô thị quen thuộc bỗng trở thành một “phòng triển lãm mở”, nơi lịch sử, hiện tại và khát vọng tương lai của thành phố được kể bằng ngôn ngữ hình ảnh sinh động.

Không gian nghệ thuật công cộng

TPHCM vừa khánh thành Con đường Nhiếp ảnh TPHCM trên trục đường Đồng Khởi và tại Công viên Chi Lăng, đồng thời ra mắt Nhà Triển lãm nghệ thuật đương đại tại số 158E-D, đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn). Đây là những công trình văn hóa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao chất lượng không gian công cộng, tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị trung tâm.

Khách tham quan Con đường Nhiếp ảnh TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Con đường Nhiếp ảnh TPHCM được định hướng là không gian nghệ thuật công cộng ngoài trời, nơi nhiếp ảnh hiện diện trong đời sống đô thị, kết nối lịch sử - hiện tại - tương lai của thành phố bằng hình ảnh. Công trình không chỉ trưng bày tác phẩm, mà còn kể câu chuyện về TPHCM: từ những dấu mốc lịch sử, các thành tựu phát triển, đến nhịp sống hôm nay, văn hóa, con người và tinh thần sáng tạo của một đô thị năng động, hội nhập.

Trên tuyến đường Đồng Khởi (đoạn từ giao lộ Nguyễn Du đến đường Lê Thánh Tôn) là trục trung tâm, nơi hình thành hệ thống trưng bày ảnh ngoài trời thường xuyên, liên tục. Tại khu vực góc đường Đồng Khởi - Lý Tự Trọng, không gian trưng bày tập trung giới thiệu ảnh về các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại và các thành tựu phát triển của thành phố và cả nước. Khu vực góc đường Đồng Khởi - Nguyễn Du là không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người và đời sống đô thị của TPHCM với những bộ ảnh về kiến trúc, du lịch, sinh hoạt thường nhật và các hoạt động nghệ thuật...

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM chia sẻ: “Con đường Nhiếp ảnh TPHCM là công trình mang dấu ấn sáng tạo, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị, tạo không gian trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật hiện đại, tương xứng với tầm vóc đô thị của TPHCM hôm nay”.

Nghệ thuật đương đại và số hóa

Song hành với trục đường Đồng Khởi, Công viên Nhiếp ảnh Nghệ thuật Chi Lăng (góc đường Đồng Khởi - Lý Tự Trọng) là không gian xanh kết hợp trưng bày, sắp đặt nghệ thuật ngoài trời. Công viên được tổ chức thành nhiều khu chức năng, tạo nên tổng thể hài hòa giữa cảnh quan, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.

Khu triển lãm trong công viên là nơi trưng bày các bộ ảnh nghệ thuật, ảnh chuyên đề, mỹ thuật cộng đồng và các hình thức sắp đặt ngoài trời, được bố trí hài hòa với cây xanh và lối đi bộ. Khu sự kiện phục vụ các hoạt động văn hóa - nghệ thuật như: khai mạc triển lãm, biểu diễn, giao lưu nghệ sĩ - nhiếp ảnh gia, tọa đàm chuyên đề và sinh hoạt cộng đồng.

Con đường Nhiếp ảnh TPHCM là công trình nhiếp ảnh quy mô, đồng bộ đầu tiên tại Việt Nam, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Ông ĐOÀN HOÀI TRUNG, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM

Bên cạnh đó, tại đây còn có khu giao lưu, là không gian gặp gỡ, trao đổi giữa nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và công chúng; khu đồi cỏ được thiết kế như “trái tim xanh” của công viên, là nơi nghỉ ngơi, đọc sách, sinh hoạt cộng đồng. Điểm nhấn đặc biệt là khu đài phun nước với biểu tượng ống kính nhiếp ảnh, thể hiện tinh thần cốt lõi của Con đường Nhiếp ảnh - nhiếp ảnh như phương tiện ghi lại khoảnh khắc, lưu giữ ký ức và phản chiếu đời sống đô thị. Hệ thống biểu tượng và các điểm check-in góp phần lan tỏa hình ảnh công viên như một không gian văn hóa sáng tạo, thân thiện với người dân và du khách.

Cùng với không gian ngoài trời, Nhà Triển lãm nghệ thuật đương đại tại số 158E-D đường Đồng Khởi, là mô hình triển lãm công nghệ số tiên phong tại Việt Nam. Không gian ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trình chiếu đa phương tiện và tương tác số, giới thiệu hành trình lịch sử Sài Gòn - TPHCM qua tư liệu, hình ảnh và trải nghiệm số sinh động. Bên cạnh chức năng trưng bày, nhà triển lãm còn là nơi tổ chức workshop, tọa đàm, trải nghiệm sáng tạo cho cộng đồng, kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp sáng tạo và công chúng; từng bước hình thành điểm đến văn hóa - công nghệ - sáng tạo tiêu biểu của thành phố trong kỷ nguyên số.

Với kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa - du lịch mới, Con đường Nhiếp ảnh TPHCM không chỉ làm giàu đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một TPHCM hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình và đáng sống.

THIÊN THANH