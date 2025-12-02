Thí điểm quảng cáo tạo nguồn thu bảo trì hạ tầng giao thông

Chủ trương thí điểm quảng cáo được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường công tác bảo trì hạ tầng giao thông, đồng thời hiện đại hóa phương thức tuyên truyền của thành phố trong các dịp lễ lớn.

Chiều 2-12, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc thí điểm xã hội hóa công tác bảo trì các công trình giao thông, kết hợp lắp đặt màn hình LED trên cầu để phục vụ tuyên truyền, cổ động chính trị dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.

Thí điểm xã hội hóa công tác bảo trì các công trình giao thông, kết hợp lắp đặt màn hình LED quảng cáo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo chỉ đạo, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thí điểm và giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, lựa chọn đơn vị thực hiện và giám sát quá trình triển khai. Sở Xây dựng sẽ phối hợp các cơ quan liên quan xác định vị trí, quy mô, kích thước biển quảng cáo và phương án lắp đặt màn hình LED, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP. Đồng thời, Sở phải kiểm soát chặt chẽ nội dung phát sóng để phòng ngừa các hành vi lợi dụng hệ thống LED đăng tải thông tin sai lệch, phản động.

Sau thời gian thí điểm, Sở Xây dựng sẽ chủ trì đánh giá toàn diện, báo cáo và đề xuất UBND TPHCM quyết định việc tiếp tục triển khai nếu cần thiết.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao thẩm định nội dung tuyên truyền chính trị, cung cấp nội dung đã duyệt cho đơn vị vận hành màn hình LED; đồng thời cấp phép và quản lý nội dung quảng cáo thương mại, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn, giám sát các điều kiện an toàn thông tin trước khi phát hình; phối hợp Công an TPHCM và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh mạng, kịp thời xử lý sự cố.

Công an TPHCM có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực hiện về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thông tin, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý hạ tầng như Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cùng một số bệnh viện có công trình liên quan, được giao phối hợp, hỗ trợ triển khai, báo cáo kịp thời các khó khăn để UBND TPHCM xem xét giải quyết.

Chủ trương thí điểm được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường công tác bảo trì hạ tầng giao thông, đồng thời hiện đại hóa phương thức tuyên truyền của thành phố trong các dịp lễ lớn.

QUỐC HÙNG