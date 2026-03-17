Xuất khẩu đối mặt loạt rào cản kỹ thuật mới từ các thị trường lớn

Ngày 17-3, Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, các thành viên WTO đã phát đi 104 thông báo liên quan đến biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS). Trong đó có 65 dự thảo và 39 quy định có hiệu lực, tập trung vào việc siết chặt tiêu chuẩn nhập khẩu đối với nông sản, thực phẩm.

Theo đó, các thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Trung Quốc đồng loạt tăng cường kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thiết lập hoặc điều chỉnh hàng loạt mức dư lượng tối đa (MRL) đối với nhiều mặt hàng như cà phê, thanh long, hạt tiêu, rau quả. Một số quy định còn gắn với việc rà soát, hủy bỏ hoặc thay đổi đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh quy trình sản xuất.

Sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật (Trong ảnh: Cà phê Meet More sản xuất bởi Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn cầu). Ảnh Minh Xuân

Đáng chú ý, Châu Âu và Nhật Bản tiếp tục mở rộng các yêu cầu kiểm dịch, kiểm soát dịch hại và điều kiện nhập khẩu đối với sản phẩm có nguồn gốc động, thực vật. Trung Quốc xây dựng tiêu chuẩn mới đối với thực phẩm chế biến sẵn, yêu cầu chặt chẽ hơn về nguyên liệu, phụ gia, truy xuất nguồn gốc và điều kiện bảo quản.

Ở một số thị trường, biện pháp kiểm soát được áp dụng theo từng mặt hàng cụ thể. Điển hình, Ukraina đưa sầu riêng của Việt Nam vào diện kiểm soát tăng cường do lo ngại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Trong khi đó, Brazil, Indonesia hay khu vực Trung Đông bổ sung thêm các quy định về đăng ký cơ sở sản xuất, điều kiện lưu trữ, chứng nhận kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng nhập khẩu.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, cho biết xu hướng siết chặt rào cản kỹ thuật đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu, không chỉ ở các thị trường phát triển mà cả ở các thị trường mới nổi. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu phải chủ động cập nhật quy định, kiểm soát chặt chất lượng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn quốc tế để tránh rủi ro và duy trì đơn hàng.

MINH XUÂN