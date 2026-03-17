Nhiều đơn vị chưa đăng ký, báo cáo kiểm kê tài sản công

Chiều 17-3, Bộ Tài chính thông tin về tiến độ tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan Nhà nước tính đến ngày 16-3.

Theo Bộ Tài chính, tiến độ triển khai kiểm kê, báo cáo tài sản công tại một số bộ, ngành, địa phương còn chậm. Cụ thể, về đăng ký đối tượng kiểm kê, còn 2 tổ chức chưa có đơn vị đăng ký là Hội Nhà văn Việt Nam và Trung ương Hội Người mù Việt Nam.

Đồng thời, còn 1 cơ quan là Đại học Quốc gia TPHCM; 2 tổ chức gồm Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 5 địa phương gồm Quảng Trị, Sơn La, TPHCM, Lâm Đồng và Khánh Hòa chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê.

Đối với việc gửi báo cáo tài sản cố định, hiện còn 3 cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa gửi báo cáo gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, có 14 cơ quan trung ương gồm: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ VH-TT-DL, Bộ Công thương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ GD-ĐT, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ Xây dựng; và 11 địa phương gồm: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tây Ninh, Đắk Lắk, Cần Thơ, Khánh Hòa, Huế, Bắc Ninh, Đà Nẵng và Cà Mau có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức trung bình cả nước (dưới 80%).

Cũng theo Bộ Tài chính, đến nay có 10 tổ chức chưa truy cập chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên phần mềm gồm: Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ em Việt Nam.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các tổ chức liên quan khẩn trương thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng tổng kiểm kê theo quy định; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục tình trạng chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

