Kim ngạch xuất khẩu nhiều nhóm hàng sang thị trường Hoa Kỳ tăng mạnh

Ngày 17-3, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán Thương mại – Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho biết xuất khẩu Việt Nam sang thị trường này tiếp tục tăng trưởng, song áp lực cạnh tranh và rủi ro thương mại gia tăng.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, gỗ và sản phẩm gỗ là điểm sáng khi chiếm hơn 18% thị phần nhập khẩu, tăng khoảng 5,4% và giữ vị trí dẫn đầu. Thủy sản đứng thứ 6, tăng 6,6%; giày dép xếp thứ hai tại thị trường có quy mô hơn 100 tỷ USD mỗi năm.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có xem xét điều tra theo Mục 301, đồng thời siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ, khó khăn lớn của doanh nghiệp hiện nay không chỉ ở giá cả hay tiếp cận thị trường, mà còn ở năng lực tuân thủ quy định và quản trị rủi ro. Các yêu cầu về kiểm dịch, tiêu chuẩn môi trường và lao động ngày càng khắt khe, trong khi nguy cơ tranh chấp và lừa đảo thương mại gia tăng.

Đáng lưu ý, chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, Thương vụ đã hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xác minh 3 - 4 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến đối tác tại Hoa Kỳ.

Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng đầu, nhưng doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tuân thủ, chủ động phòng ngừa rủi ro và thích ứng với các tiêu chuẩn ngày càng cao để duy trì tăng trưởng bền vững.

MINH XUÂN