Cần bổ sung trách nhiệm cảnh báo sớm các vụ kiện thương mại

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần bổ sung trách nhiệm của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc cảnh báo sớm các vụ kiện thương mại, giúp doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

Sáng 18-3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Đại biểu dự họp

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, việc sửa đổi, bổ sung luật tập trung xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đối ngoại; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước. Dự thảo cũng mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới như kinh tế số, khoa học - công nghệ, đồng thời kiện toàn các chức vụ ngoại giao đặc thù.

"Nguồn lực triển khai đã được tính toán kỹ lưỡng, dự kiến sẽ trình Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất và có hiệu lực từ tháng 7-2026", Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày quan điểm thẩm tra

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, cơ quan thẩm tra tán thành việc bổ sung các lĩnh vực hợp tác mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Một nội dung đáng chú ý là quy định thúc đẩy bảo tồn, truyền bá tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Dự thảo sửa đổi Khoản 3, Điều 9 theo hướng khuyến khích kiều bào giữ gìn bản sắc dân tộc, lan tỏa tiếng Việt, góp phần tăng cường gắn kết với quê hương. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cần hướng dẫn rõ hơn về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách cũng như cách huy động nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp để bảo đảm tính khả thi.

Đại biểu dự họp

Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chú trọng hơn vai trò của các cơ quan đại diện ở nước ngoài trong ngoại giao kinh tế. Theo Chủ tịch Quốc hội, cần bổ sung trách nhiệm cảnh báo sớm các vụ kiện thương mại để doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó, thay vì xử lý khi vụ việc đã phát sinh. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý cần luật hóa quy trình phối hợp với các hội đoàn người Việt ở sở tại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận định, sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua.

