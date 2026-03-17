Thủ tướng: Không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu

Chiều 17-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng, về các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phản ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, bám sát tình hình. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc điện đàm, tiếp các đối tác nhằm kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ triển khai cung cấp năng lượng cho Việt Nam.

Nhờ đó, nguồn cung dầu thô cho các cơ sở lọc dầu trong nước được duy trì, nguồn cung ứng xăng dầu trong nước hiện nay và những tháng tiếp theo vẫn đảm bảo; giá xăng dầu được kiểm soát, bám sát giá xăng dầu thế giới; xăng dầu nói riêng và năng lượng nói chung đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trước tình hình thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải có giải pháp đảm bảo các mục tiêu: không để thiếu năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xăng dầu, năng lượng; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, chống trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình; thực hiện tái cơ cấu sản xuất và phân phối năng lượng, cung ứng xăng dầu thích ứng với tình hình; tăng cường dự trữ chiến lược về năng lượng, xăng dầu; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng giao Bộ Công thương và các bộ, ngành thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng, không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào; tiếp tục chỉ đạo giải pháp đảm bảo nguồn dầu thô nhập khẩu. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương bán sát giá xăng dầu hằng ngày, triệt để khắc phục găm hàng, đội giá, buôn lậu, làm giá cả biến động không đúng bản chất tình hình. Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai sớm sản xuất, sử dụng xăng E10.

Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo bám sát diễn biến giá xăng dầu thế giới và sử dụng linh hoạt, hiệu quả Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định; nghiên cứu các giải pháp về thuế, phí đối với xăng dầu, nhiên liệu đầu vào trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao, kéo dài, ban hành quyết định giảm thuế, phí ngay trong ngày 19-3 để kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; trong trường hợp giá dầu thế giới tăng cao kéo dài, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với Bộ Công an, các lực lượng quản lý thị trường, UBND các tỉnh thành tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, năng lượng về nguồn vốn để ứng phó với những lúc khó khăn, khủng hoảng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL cùng với Bộ Công thương, Bộ Tài chính tổ chức họp báo 5 ngày/lần để để cung cấp thông tin chính thống, khách quan cho nhân dân về tình hình cung ứng, giá cả xăng dầu.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA