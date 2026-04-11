6 kịch bản phim tài liệu được trao giải cuộc thi “Việt Nam - những giá trị còn mãi”

Sau 4 tháng phát động, cuộc tuyển chọn kịch bản phim tài liệu 2025-2026 chủ đề “Việt Nam - những giá trị còn mãi” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã trao giải cho 6 kịch bản xuất sắc.

Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Hồng Phong
Tác giả Nguyễn Thị Phương Lan, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Hồng Phong

Đây là lần đầu tiên cuộc tuyển chọn kịch bản phim tài liệu được tổ chức rộng rãi, thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng.

Hội đồng tuyển chọn chấm qua 2 vòng, chọn ra 15 kịch bản vào vòng trong trước khi trao 6 giải gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba.

Các tác giả từ trái sang: Hồ Nhật Thảo, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Sỹ Hảo

Giải Nhất thuộc về kịch bản Món quà của sự sống của tác giả Nguyễn Thị Phương Lan.

2 giải Nhì gồm Việt Nam - sứ giả của hòa bình của Hồ Nhật Thảo và Chim Phí bay về cội nguồn của Nguyễn Hồng Phong.

3 giải Ba được trao cho Sợi chỉ nguồn cội (Nguyễn Thùy Trang), Đôi mắt người Châu (Xuân Hùng) và Trong lòng rú Chá (Nguyễn Sỹ Hảo). Các tác giả mang đến những góc nhìn giàu cảm xúc về con người và văn hóa.

Theo kế hoạch, 6 kịch bản đoạt giải sẽ được các đạo diễn của VTV đồng hành sản xuất và phát sóng trong thời gian tới.

Kết quả cuộc tuyển chọn cho thấy sức sáng tác dồi dào của những người yêu phim tài liệu, đồng thời khẳng định nguồn đề tài về đất nước, con người Việt Nam là bất tận.

Từ nền tảng này, VTV dự kiến sẽ tổ chức hoạt động thường niên, đưa phim tài liệu trở thành sản phẩm gần gũi hơn với khán giả trong và ngoài nước.

VĨNH XUÂN

