Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách "Một hôm tôi bỗng nhớ ra"

Võ Thiện Thanh là nhạc sĩ có nhiều dấu ấn riêng trong dòng chảy nhạc pop Việt Nam, góp phần tạo nên làn sóng âm nhạc hiện đại vào cuối thập niên 1990 và đầu 2000.

Anh còn là nhạc sĩ hòa âm và là nhà sản xuất âm nhạc có ảnh hưởng, góp phần tạo nên thành công cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Lệ, Thu Minh, Đoan Trang, Nguyên Thảo… Ngoài ra, Võ Thiện Thanh cũng là tên tuổi mang về các đề cử và giải thưởng âm nhạc uy tín.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh (phải) cùng ca sĩ Mỹ Lệ giao lưu tại chương trình

Tập tản văn Một hôm tôi bỗng nhớ ra như cuốn một sổ tay độc đáo, ghi chép những rung động, cảm nghiệm về âm nhạc và cuộc sống; cho thấy một Võ Thiện Thanh trầm tĩnh, chân thành và tài hoa bước đi trong hành trình riêng của mình.

Ở đó, bạn đọc sẽ được biết và hiểu thêm về những cảm xúc đẹp, những suy tư cá nhân của một người sáng tác, hòa âm và sản xuất âm nhạc trải qua những giai đoạn đầy chuyển biến sôi nổi, không ít thử thách trong dòng chảy nhạc Pop Việt Nam đương đại từ cuối thập niên 1990 đến đầu thập niên 2000.

Được viết với nhịp văn thong thả, ngôn ngữ chân tình và duyên dáng, Một hôm tôi bỗng nhớ ra không chỉ lưu dấu những câu chuyện về sáng tạo và thưởng thức âm nhạc, mà còn củng cố niềm tin vào cái đẹp, những giá trị giao cảm thuần khiết giữa thời cuộc nhiều xáo trộn.

Chia sẻ tại chương trình, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho biết, ban đầu anh không có ý định viết và xuất bản thành sách. Trong thời gian khóa Facebook, anh nhận ra một người nghệ sĩ mà thờ ơ với xã hội, với công chúng thì cũng không đúng. Đó chính là lý do khiến anh quay trở lại dùng Facebook, chia sẻ những điều đẹp và tích cực trong cuộc sống cũng như tương tác với khán giả. Sau đó, anh nhận được liên hệ từ nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên với lời đề nghị tập hợp để in thành sách.

QUỲNH YÊN