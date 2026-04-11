Lịch sử thành phố hào hùng trong tim của một bác sĩ

SGGPO

Sáng 11-4, tại Đường sách TPHCM, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm "Thành phố trong tim" của tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm.

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm (sinh năm 1949) là con gái đầu của liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Huê. Vào chiến khu từ năm 16 tuổi, năm 1966, bác sĩ Minh Tâm tốt nghiệp lớp y tá, công tác ở Ban Dân y miền Nam. Năm 1968, bà tham gia chiến dịch Mậu Thân trong đội phẫu thuật tiền phương Nam.

Sau thời gian vào nội thành Sài Gòn công tác, cơ sở bị lộ, bà trở về chiến khu... Hòa bình, bà công tác tại Thành Đoàn TPHCM, học chuyên tu bác sĩ. Đến năm 1997, bà nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM cho đến lúc về hưu.

Ấn phẩm "Thành phố trong tim"

Thành phố trong tim là những trang tự sự mộc mạc, ký ức trong sáng của bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn, noi gương ba má tham gia kháng chiến chống Mỹ trên khắp các nẻo đường đất nước, nhất là chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. “Qua quyển sách này, tôi mong muốn các thế hệ con cháu của tôi tự hào về truyền thống gia đình, tự hào là những người con của TPHCM để ra sức rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống”.

Tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm tại chương trình

Chia sẻ tại chương trình, đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết, “Cuốn sách miêu tả một gia đình tiêu biểu của nhân dân Nam bộ đi đầu chống thực dân đế quốc, một gia đình mang tính đại diện cho thân phận đất nước một thời, từ phân tán chia ly cho đến ngày hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước”.

HỒ SƠN

Tin cùng chuyên mục

