“Thợ săn” ong vò vẽ Quảng Trị thu hoạch đặc sản bạc triệu

Ở thôn 5, xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị), giữa tiếng ve rừng tháng Tám, người đàn ông tên Nguyễn Văn Dũng đang miệt mài với “đàn ong” của mình, nhưng đây không phải ong mật hiền lành mà là ong vò vẽ, loài nổi tiếng hung hãn, chỉ cần động vào tổ là sẵn sàng tấn công.

Điều đặc biệt, anh Dũng không phải bỏ tiền mua giống. Anh vào rừng, tìm những tổ ong vò vẽ lớn, mang về một phần tổ cũ và đặt vào khu vực chuẩn bị sẵn thức ăn, chủ yếu là cá tươi. Những con ong thợ sẽ tự bay theo và xây tổ mới ngay tại sân nhà anh.

Mỗi tổ ong cho 0,5 – 2kg nhộng, món đặc sản được thực khách ở nhiều tỉnh, thành săn lùng, giá bán cao.

Một năm, anh Dũng có thể thu nhiều đợt, cộng thêm việc khai thác mật ong rừng, tổng thu nhập gần 100 triệu đồng. Hiện gia đình anh có hơn 100 tổ ong này.

“Nghe thì nguy hiểm, nhưng hiểu tập tính của ong và tuân thủ đúng quy trình thì sẽ không sao. Tôi đang tính mở rộng lên 300 tổ, chọn khu vực có nhiều cây xanh và nguồn nước để ong phát triển tốt hơn”, anh Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thuần nhận xét: “Mô hình này sáng tạo ở chỗ tận dụng tập tính tự nhiên của ong, không tốn chi phí giống, lại cho thu nhập ổn định. Chúng tôi đang khuyến khích bà con học hỏi, nhân rộng mô hình”.

Chính quyền địa phương đang lên kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật, kết nối đầu ra để đặc sản nhộng ong vò vẽ Quảng Trị vươn tới nhiều thị trường hơn, từ nhà hàng cao cấp đến các kênh thương mại điện tử.

