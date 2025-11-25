TPHCM: Chủ nuôi chó, mèo bắt buộc khai báo với chính quyền địa phương

UBND TPHCM vừa phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030”, yêu cầu người nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND cấp xã, nhằm hướng đến mục tiêu đến năm 2030 không còn trường hợp tử vong vì bệnh dại.

Chương trình hướng đến việc kiểm soát hiệu quả bệnh dại trên đàn chó, mèo nuôi; xây dựng và mở rộng các vùng an toàn dịch bệnh, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực về kinh tế xã hội và môi trường.

Theo quy định, người nuôi chó, mèo phải khai báo với UBND cấp xã và cam kết quản lý vật nuôi trong khuôn viên gia đình. Khi đưa chó, mèo ra ngoài phải dùng dây xích, rọ mõm và có người dắt để tránh gây nguy hiểm.

Việc tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi là bắt buộc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ nuôi phải nhốt và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y.

Chó thả rông bị bắt giữ, chủ nuôi phải chịu toàn bộ chi phí liên quan. Nếu chó, mèo cắn người gây thiệt hại, chủ nuôi phải bồi thường theo quy định.

UBND cấp xã sẽ lập danh sách và quản lý các hộ nuôi chó, mèo; cập nhật số liệu tối thiểu 2 lần mỗi năm và xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định, đặc biệt là không tiêm phòng vaccine dại. Căn cứ tình hình địa phương, UBND cấp xã có thể thành lập đội bắt chó, mèo thả rông hoặc nghi mắc bệnh dại.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM được giao triển khai các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý đàn chó, mèo; hoàn thiện hệ thống báo cáo trực tuyến về dịch bệnh và tiêm phòng. Hằng năm, đơn vị này xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng dại đồng loạt, ưu tiên thực hiện trước các thời điểm nắng nóng – giai đoạn có nguy cơ bùng phát bệnh dại cao.

Công an TPHCM phối hợp với các bên liên quan và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý việc kinh doanh, vận chuyển chó mèo không rõ nguồn gốc; đồng thời huy động lực lượng cảnh sát giao thông và công an cơ sở tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật.

KIM THỨC