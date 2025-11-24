Xã hội

Những chuyến xe chở tấm lòng của TPHCM về khúc ruột miền Trung

Tối 24-11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến thăm, động viên các tình nguyện viên và tiễn những chuyến xe chở hàng cứu trợ xuất phát đi các tỉnh Nam Trung bộ.

Tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có hơn 200 tình nguyện viên đang tất bật phân loại, đóng gói và vận chuyển hàng hóa lên xe.

DSC_2777.jpg
Điểm tập kết hàng hóa tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, tối 24-11

Những chuyến xe mang theo tình cảm, sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

DSC_2836.JPG
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm, động viên các tình nguyện viên

​Đến thăm và chứng kiến không khí làm việc tập trung, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang, người dân đã không quản ngại ngày đêm, chung tay cùng thành phố thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả.

​Chia sẻ với các tình nguyện viên, đồng chí Nguyễn Phước Lộc xúc động cho biết, đoàn công tác cứu trợ của thành phố vừa trở về từ các tỉnh Nam Trung bộ. Đoàn đã tận mắt chứng kiến nỗi vất vả, những thiệt hại mà bà con vùng lũ đang phải gồng mình gánh chịu.

DSC_2815.JPG
Các tình nguyện viên nỗ lực phân loại, vận chuyển hàng hóa để cho những chuyến xe nghĩa tình kịp thời lăn bánh đến các tỉnh Nam Trung bộ

​Về đến TPHCM, các tình nguyện viên bắt tay ngay vào nỗ lực ngày đêm, chạy đua với thời gian để sắp xếp, vận chuyển hàng hóa kịp thời đến với đồng bào vùng lũ. Một hình ảnh vô cùng đẹp và xúc động.

DSC_2864.JPG
Lãnh đạo thành phố tặng quà, động viên các tình nguyện viên

“Chính sự chung sức, đồng lòng này là minh chứng rõ nét, tô thắm thêm cho tình dân tộc, nghĩa đồng bào thiêng liêng trong lúc hoạn nạn”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

DSC_2910.JPG
DSC_2948.JPG
DSC_2928.JPG
Những chuyến xe chở hàng hóa lăn bánh trong đêm

​Sau lời động viên và hiệu lệnh xuất phát của lãnh đạo thành phố, những chuyến xe chở đầy ắp hàng hóa, thuốc men và nhu yếu phẩm đã lăn bánh, mang theo hơi ấm và tấm lòng của TPHCM, xuyên đêm hướng về miền Trung ruột thịt.

Những ngày qua, Ban Vận động cứu trợ TPHCM thiết lập 18 điểm tiếp nhận hàng hóa với hơn 1.200 tình nguyện viên tham gia. Tại 168 trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu cũng đồng loạt tiếp nhận ủng hộ đồng bào vùng lũ với sự tham gia hỗ trợ của hàng ngàn lượt tình nguyện viên.

MẠNH THẮNG

