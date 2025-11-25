Chung tay đưa cuộc sống đồng bào vùng lũ trở lại bình thường

Ngày 24-11, thời tiết tại các tỉnh Nam Trung bộ, Lâm Đồng mưa nắng thất thường, người dân và các lực lượng chức năng tất bật dọn dẹp nhà cửa, trường học, bệnh viện sau trận lũ lịch sử.

Lực lượng vũ trang được tăng cường, ưu tiên vệ sinh trường học và trung tâm y tế nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học và chăm sóc sức khỏe cho người dân; trong khi lực lượng tình nguyện từ TPHCM ra hối hả chuẩn bị suất ăn phục vụ người dân còn bị ảnh hưởng do lũ dữ ở Khánh Hòa.

Hơn 1.000 tấn hàng hóa đến vùng lũ

Tại điểm Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang), hàng trăm tình nguyện viên là lực lượng thanh niên xung phong, sinh viên, người dân địa phương cùng tăng ni, Phật tử từ TPHCM và tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị các suất ăn phục vụ người dân và lực lượng làm nhiệm vụ tại các vùng bị lũ lụt. Anh Phạm Minh Tuấn (trú phường Bình Phú, TPHCM), theo đoàn cứu trợ TPHCM ra tỉnh Khánh Hòa đã 2 ngày, nói: "Với mục tiêu không để ai bị đói, giờ bà con đang cần, chúng tôi tiếp tục cố gắng".

Tại xã Diên Điền, lực lượng tình nguyện viên cũng thành lập 3 khu vực bếp, mỗi ngày cung cấp khoảng 25.000 suất ăn. Các bếp cơm dã chiến phục vụ bà con được duy trì đến khi tình hình ổn định. Chị Nguyễn Thùy Tiên (trú xã Diên Điền) cho biết, sau trận lũ, gia đình 4 người chỉ ăn mì tôm, khi nhận được suất cơm tình nghĩa vô cùng xúc động. Toàn tỉnh Khánh Hòa có 70 trường học bị thiệt hại nặng, khoảng 33.570 học sinh tiếp tục phải nghỉ học. Một số bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh cũng bị hư hại.

Người dân vùng lũ xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) nhận nhu yếu phẩm. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong ngày 24-11, từ TPHCM, 250 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men tiếp tục được vận chuyển đến đồng bào tỉnh Khánh Hòa. Cùng với đó là hơn 300 tấn hàng chuyển đến Lâm Đồng và Gia Lai. Như vậy chỉ trong vài ngày kêu gọi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận hơn 1.000 tấn hàng hóa gồm: nhu yếu phẩm, thuốc men và quần áo...

Tại 18 điểm tiếp nhận ủng hộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến trưa 24-11, dòng người mang những thùng mì, nước uống, gạo,… vẫn xếp hàng trật tự để gửi đến bà con vùng lũ. Mỗi nơi, mỗi người dân góp sức theo cách của riêng mình, như: nhiều nơi thức trắng đêm tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, làm chà bông... để gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ. Trong buổi chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần, nhiều trường học còn tổ chức hoạt động quyên góp để học sinh góp tấm lòng nhỏ sẻ chia đến học sinh, người dân vùng lũ.

Nhu yếu phẩm được tập kết về Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trước khi vận chuyển đến vùng bão lũ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay, đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ đang tái thiết sau lũ nên rất cần nguồn lực để sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng; khôi phục trường học; xây dựng cầu, đường ... Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của người dân thành phố bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để giúp đồng bào miền Trung phục hồi, sớm ổn định cuộc sống sau bão, lũ.

Sáng 24-11, bà Nguyễn Thị Dậu, chủ cơ sở Như Lan, đã đến Báo SGGP, trao 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Trước đó, chiều 23-11 bà đã trao bảng tượng trưng số tiền này cùng 3.500 hộp chà bông (trị giá 560 triệu đồng), thông qua Báo SGGP để giúp đỡ người dân vùng bão lũ. Tiếp nhận số tiền trên, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, trân trọng cảm ơn tấm lòng trân quý của bà Nguyễn Thị Dậu và cơ sở Như Lan, đã luôn tin tưởng, đồng hành với các hoạt động xã hội - từ thiện do Báo SGGP tổ chức. Báo SGGP sẽ nhanh chóng trao hỗ trợ đến các gia đình bị ảnh hưởng, nhất là việc xây sửa nhà cửa, góp phần giúp bà con vùng bão lũ sớm ổn định cuộc sống.

Những ngày qua, ngoài việc chung sức cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Báo SGGP cũng chủ động tổ chức trực tiếp cứu trợ kịp thời bà con ở các vùng bão lũ, nhất là trường học, học sinh, giúp các em sớm trở lại trường.

Nỗ lực tái thiết tại xã Hòa Thịnh

Ngày 24-11, tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk nước đã rút, các khu vực dân cư vùng trũng thoát khỏi cảnh bị cô lập. Tại xã Hòa Thịnh - nơi được xem là rốn lũ và cũng là nơi thiệt hại nặng nề nhất, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tích hỗ trợ khắc phục cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, các trường học để sớm ổn định cho người dân.

Tại nhà chị Võ Thị Hồng (thôn Phú Hữu) không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Cơn lũ không chỉ cuốn đi toàn bộ tài sản của gia đình mà còn mang theo cả cha, mẹ chồng của chị. Chị xót xa: Tài sản mất thì mình có thể làm lại được, chứ cha mẹ mất giờ biết tìm đâu.

Lực lượng công an đang dọn dẹp bùn, rác tại Trường Mầm non Hòa Mỹ Đông (xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk ). Ảnh: MAI CƯỜNG

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết, địa phương có đến 25 người chết, gần 5.000 căn nhà bị ngập nước hoàn toàn, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 482 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên hỗ trợ 15 triệu đồng/nạn nhân để tổ chức mai táng.

Ngoài ra nhiều nhà hảo tâm cũng hỗ trợ các gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ, vượt qua nỗi đau, sớm ổn định đời sống. UBND tỉnh vừa hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại 3 triệu đồng cho hộ nghèo và 1,5 triệu đồng cho các hộ còn lại. Trước mắt đảm bảo không ai bị thiếu lương thực rồi sau đó mới tính tới vấn đề ổn định, tái thiết cuộc sống.

Lực lượng thuộc Quân khu 7 phun khử khuẩn tại Trường Tiểu học Đường Mới, xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng chiều 24-11. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chiều cùng ngày, tại tỉnh Lâm Đồng, UBND xã D’ran đã di dời khẩn cấp hàng trăm nhân khẩu sau khi liên tiếp xuất hiện 3 điểm sạt lở tại các thôn Đường Mới, Lạc Thiện 2, Phú Thuận 3. Còn tại đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), tiếp tục xuất hiện thêm nhiều khu vực bị rạn, nứt, lún mặt đường đèo với mức độ ngày càng lớn.

Theo báo cáo cập nhật đến 18 giờ 30 phút ngày 24-11 từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tại tỉnh Đắk Lắk, còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ ở mức thấp (xã Hòa Xuân, xã Hòa Mỹ, phường Tuy Hòa, phường Đông Hòa). Tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập tại xã Nam Đà. Tính đến chiều tối 24-11, mưa lũ làm 102 người chết và mất tích (không thay đổi so với báo cáo ngày 23-11). Ước tính tổng thiệt hại tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng là 13.248 tỷ đồng. Bộ GD-ĐT cho biết, tính đến trưa ngày 24-11. tổng thiệt hại ước tính của ngành giáo dục tại 5 tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên là trên 97 tỷ đồng; còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa (tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, ngành giáo dục đã tổ chức dạy học bình thường). Bộ sẽ tổ chức cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ; đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk và đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng…

NHÓM PV