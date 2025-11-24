Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai

Với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", cuối buổi chiều 24-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ đã ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ gây ra

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ... đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong mưa lũ tại miền Trung và ủng hộ ít nhất mỗi người một ngày lương để giúp đỡ đồng bào vùng lũ.

Từ đầu tháng 11 đến nay, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung liên tiếp phải chống chịu với bão số 13 và mưa lớn kéo dài chưa từng có, vượt mức lịch sử trong nhiều năm qua. Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Trung bộ và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng hộ đồng bào

Phát biểu tại lễ phát động, nhấn mạnh phương châm hành động nhanh chóng, kịp thời, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực Trung bộ, tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội và không bỏ lỡ cơ hội trong lúc nhân dân, các địa phương đang rất cần.

* Ngày 24-11, Bộ GD-ĐT cũng đã báo cáo Thủ tướng về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Theo tổng hợp từ các địa phương, mưa lũ đã làm 4 học sinh tử vong. Tính đến trưa 24-11, về cơ sở vật chất, thiệt hại ước tính tại 5 tỉnh là trên 97 tỷ đồng; còn 360 trường chưa thể hoạt động trở lại, gồm 290 trường tại Đắk Lắk và 70 trường tại Khánh Hòa (tại Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi, ngành giáo dục đã tổ chức dạy học bình thường).

Để bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa, trên cơ sở nhu cầu do các tỉnh, thành phố báo cáo, Bộ GD-ĐT sẽ cấp phát miễn phí toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị 10 triệu bản sách giáo khoa để cung ứng cho học sinh vùng lũ và đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk; đang tiếp tục triển khai tại Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Lâm Đồng…

LÂM NGUYÊN