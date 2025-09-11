Xã hội

Thỏ sọc Trường Sơn và gấu ngựa bất ngờ xuất hiện ở Khe Nước Trong

Ngày 11-9, Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chương trình bẫy ảnh thu được hình ảnh của nhiều loài động vật quý hiếm. 

Hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận sự trở lại của nhiều loài thú rừng cực hiếm tại Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong. Đáng chú ý là sự xuất hiện của thỏ sọc Trường Sơn (Nesolagus timminsi), loài đặc hữu từng được xem như “huyền thoại” của dãy Trường Sơn. Ngoài ra, còn có gấu ngựa (Ursus thibetanus), chồn bạc má (Melogale spp.) và chồn hương vàng (Martes flavigula).

1000027311.jpg
Gấu ngựa

Báo cáo do Viện Nghiên cứu động vật hoang dã Leibniz (Đức) phối hợp WWF thực hiện. Chương trình đã đặt 37 trạm bẫy ảnh với hơn 10.000 ngày đêm hoạt động đã ghi nhận 2.303 phát hiện độc lập về động vật hoang dã.

Có 25 loài thú rừng được đưa vào mô hình phân tích, trong đó nhiều loài quý hiếm lần đầu tiên xuất hiện trở lại sau hàng chục năm.

1000027313.jpg
Thỏ sọc Trường Sơn

Nhà nghiên cứu bảo tồn Nicholas Cox, tác giả chính của báo cáo, nhấn mạnh: “Thỏ sọc Trường Sơn và gấu ngựa là bằng chứng sống cho thấy rừng nguyên sinh Khe Nước Trong vẫn còn giữ được giá trị đặc hữu toàn cầu. Nhưng nếu tình trạng bẫy bắt không được chấm dứt, chúng có thể biến mất vĩnh viễn”.

1000027315.jpg
Chồn bạc má

Các chuyên gia khuyến nghị tăng cường tuần tra chống săn bắn, kiểm soát bẫy thú và duy trì hệ thống giám sát bằng bẫy ảnh định kỳ 3–5 năm/lần, coi đây là dữ liệu nền quan trọng phục vụ chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2050.

Các nhà nghiên cứu đánh giá, với những phát hiện này, Khe Nước Trong khẳng định vị thế “kho báu sinh học” của dãy Trường Sơn, nơi lưu giữ những loài thú quý hiếm bậc nhất hành tinh.

MINH PHONG

Từ khóa

Cầy vàng Bạc má Gấu ngựa Thú rừng Đặc hữu Trường Sơn thỏ sọc trường so7n

