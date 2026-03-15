Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc thăm, động viên các cử tri đặc biệt

Ngày 15-3, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến thăm, động viên các cử tri đặc biệt, gồm cử tri là tăng ni, chức sắc, chức việc tôn giáo và cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến thăm, động viên các cử tri là tăng ni tại chùa Vĩnh Nghiêm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi công tác tuyên truyền bầu cử đến tăng ni nhà chùa. Chùa Vĩnh Nghiêm cũng là khu vực bỏ phiếu số 12 (khu phố 20-21, phường Xuân Hòa). Ngay từ sáng, nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền bầu cử, trong đó có nhiều tăng ni đang tu học tại chùa.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, cho biết, việc địa phương chọn chùa làm điểm bầu cử không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của nhà chùa mà còn thể hiện sự gắn kết giữa đạo và đời.

“Nhà chùa luôn hoan hỉ, tạo điều kiện tốt nhất về không gian để ngày hội toàn dân diễn ra trang nghiêm, thành công tốt đẹp”, Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đến thăm, động viên các cử tri là linh mục tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Linh mục Phạm Quý Trọng, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho biết các linh mục đều thực hiện nghiêm túc quyền, nghĩa vụ công dân khi tham gia bầu cử, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TPHCM.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, động viên các cử tri là nữ tu tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn. Tại đây, Ủy ban bầu cử phường Sài Gòn đã đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi để các nữ tu bỏ phiếu. Trước đó, phường Sài Gòn đã tuyên truyền về ngày bầu cử, thông tin đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động của những người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND tại khu vực bầu cử số 2, để các nữ tu nắm thông tin và lựa chọn những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, động viên các đơn vị bầu cử và cử tri tại các khu vực bỏ phiếu số 7, phường Chợ Quán - nơi có các cử tri theo đạo Cao Đài tại Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh tại TPHCM đi bầu cử

Cũng trong sáng 15-3, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến thăm, động viên các đơn vị bầu cử và cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 7 (địa chỉ 756 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) - nơi có các cử tri theo đạo Cao Đài tại Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TPHCM tham gia bầu cử; khu vực bỏ phiếu số 9, phường Chợ Lớn (số 2A đường Trần Hòa) - nơi có đông cử tri là đồng bào người Hoa; và khu vực bỏ phiếu số 19 (tại Trường Tiểu học Phú Định, phường Bình Phú).

Tại các điểm đến, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, gửi lời cảm ơn các tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử; đồng thời cảm ơn các cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm, đầy đủ để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến thăm, động viên các cử tri tại làng Hòa Bình (thuộc Bệnh viện Từ Dũ). Nơi đây có 32 người là nạn nhân chất độc da cam đang được bệnh viện nuôi dưỡng, chăm sóc; trong đó có 14 cử tri đủ điều kiện bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cử tri đặc biệt tại làng Hòa Bình bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh THU HƯỜNG Để tạo điều kiện thuận lợi cho các em thực hiện quyền bầu cử, phường Bến Thành đã đưa thùng phiếu phụ đến tận nơi. Lần đầu tiên em Phạm Thị Thu Thủy bỏ phiếu bầu cử. Ảnh THU HƯỜNG Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và TPHCM với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, mỗi công dân dù trong hoàn cảnh nào, nếu đúng quy định pháp luật, đều có quyền bầu cử như bao người khác. Vì vậy, việc tạo điều kiện để cử tri tại làng Hòa Bình tham gia bầu cử tại chỗ thể hiện tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành cho các em. Đồng chí mong các em xem đây là động lực để vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực rèn luyện và vươn lên sống tốt hơn mỗi ngày. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc động viên các em trong làng Hòa Bình. Ảnh THU HƯỜNG Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cùng lãnh đạo phường Bến Thành và Bệnh viện Từ Dũ chụp hình lưu niệm cùng các cử tri đặc biệt tại làng Hòa Bình. Ảnh THU HƯỜNG Lần đầu tiên được bỏ phiếu bầu cử, em Phạm Thị Thu Thủy xúc động thay mặt các bạn trong làng cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố, địa phương và bệnh viện. “Con thấy mình rất may mắn khi được lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền TPHCM, phường Bến Thành và lãnh đạo bệnh viện tạo điều kiện cho chúng con được bỏ phiếu bầu, đúng với tinh thần ‘không ai bị bỏ lại phía sau’. Chính sự quan tâm ấy là động lực để con và các bạn luôn tự nhủ phải nỗ lực phấn đấu, cố gắng hết mình để không phụ lòng mọi người đã luôn yêu thương, che chở”, em Phạm Thị Thu Thủy chia sẻ.

THU HƯỜNG