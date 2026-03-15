Thông tin về cuộc bầu cử sẽ được cập nhật 2 giờ/lần

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia phát biểu tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội

Sáng 15-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các thành viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đã có cuộc gặp gỡ với các phóng viên, biên tập viên đang theo dõi cuộc bầu cử tại Trung tâm Báo chí, Nhà Quốc hội.

Tại cuộc gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, cho biết, đến nay, không khí bầu cử trên toàn quốc rất sôi động và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Chất lượng cuộc bầu cử nhiệm kỳ này được nâng lên, an ninh trật tự được đảm bảo và dư luận xã hội đánh giá tích cực. Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức được thực hiện chu đáo, đúng pháp luật, thể hiện qua việc lựa chọn đúng các đại biểu tiêu biểu và tỷ lệ khiếu nại, tố cáo thấp hơn so với các kỳ trước.

“Thông tin về tình hình bầu cử được cập nhật liên tục với tần suất 2 giờ/lần”, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền Nguyễn Đắc Vinh nói. Dự kiến, ngày 23-3, kết quả bầu cử sẽ được chính thức công bố tại một cuộc họp báo quốc tế.

Ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia để truyền tải thông tin kịp thời, chất lượng về cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận định, báo chí đã phản ánh toàn diện các hoạt động chuẩn bị và bầu cử tại từng địa bàn, từ những nơi xa xôi, biên giới đến hải đảo của Tổ quốc; ngay từ thời điểm khai mạc cho đến khi những lá phiếu đầu tiên được bỏ vào thùng phiếu. Những thông tin này không chỉ phục vụ nhân dân mà còn là nguồn thông tin quý cho các cơ quan của Quốc hội sử dụng trong các hoạt động điều hành và giám sát bầu cử. Đồng chí Nguyễn Đức Hải yêu cầu Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia và Trung tâm Báo chí của Quốc hội tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cơ quan báo chí hoạt động.

ANH PHƯƠNG