Cử tri miền Trung rộn ràng Ngày hội non sông

Sáng 15-3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri các tỉnh, thành miền Trung nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Không khí Ngày hội toàn dân diễn ra trang trọng, dân chủ và phấn khởi tại nhiều khu vực đô thị, vùng biển đảo, miền núi và biên giới.

Tại TP Đà Nẵng, trước giờ khai mạc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Hải Châu. Cùng dự có đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận công tác chuẩn bị chu đáo của địa phương. Khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, đúng quy định; thùng phiếu, danh sách cử tri, khu vực niêm yết tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên, bàn hướng dẫn và khu vực viết phiếu được sắp xếp khoa học, thuận tiện cho người dân đến thực hiện quyền công dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gặp gỡ các cử tri lớn tuổi tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH



Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để xem lại danh sách và thông tin người ứng cử trước khi bỏ phiếu. Không khí diễn ra nghiêm túc, trật tự; lực lượng chức năng và đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ đưa các cử tri lớn tuổi vào khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và Ủy ban bầu cử địa phương trong việc chuẩn bị các phương án tổ chức bầu cử đúng quy định. Đề nghị các tổ bầu cử tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cử tri, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, dân chủ và an toàn.

Phường Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) có 32 điểm bỏ phiếu. Cử tri có mặt từ rất sớm, lựa chọn người xứng đáng để bầu cử.

Kiểm tra và niêm phong thùng phiếu trước khi bầu cử

Tại xã Tân Hiệp - đảo Cù Lao Chàm, cử tri gác lại công việc, đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Điểm bỏ phiếu tại xã Tân Hiệp - Cù Lao Chàm

Tại xã đảo Tam Hải (TP Đà Nẵng), đơn vị bầu cử số 6 long trọng tổ chức lễ khai mạc bầu cử. Việc đi lại của người dân trên đảo còn nhiều trở ngại, nhưng từ sáng sớm bà con đã đến điểm bỏ phiếu để kiểm tra thông tin, nghe phổ biến quy định và chờ thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Các cử tri lớn tuổi trên xã đảo Tam Hải đi bầu cử. Ảnh: PHẠM NGA

Ở vùng biên giới, tại 16 điểm bầu cử của xã Avương, cử tri phấn khởi đi bỏ phiếu. Toàn xã có 3.550 cử tri tham gia bầu cử.

Tại Quảng Ngãi, gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu.

Đúng 6 giờ 45 phút, tại 8 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Lý Sơn đã đồng loạt tổ chức lễ khai mạc Ngày hội bầu cử. Đông đảo cử tri có mặt từ rất sớm để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Cử tri Dương Nhựt, ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của công dân với quê hương. Tôi đã tìm hiểu kỹ thông tin các ứng cử viên để lựa chọn những người thật sự có tâm, có tầm, gần dân, lắng nghe và vì nhân dân phục vụ”.

Theo Ủy ban Bầu cử đặc khu Lý Sơn, ngay trong buổi sáng, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt mức cao. Nhiều khu vực bỏ phiếu ghi nhận rất đông cử tri đến thực hiện quyền bầu cử từ đầu giờ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị của người dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tại TP Huế, ở khu vực bỏ phiếu số 21, phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế tham gia bỏ phiếu. Theo lãnh đạo Công an TP Huế, việc tổ chức bỏ phiếu sớm giúp lực lượng công an hoàn thành quyền công dân, đồng thời sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong ngày bầu cử.

Tại Quảng Trị, từ tinh mơ, đồng bào xã Dân Hóa, Tuyên Lâm đã đến các điểm bỏ phiếu. Đây là nơi có đông đồng bào người Khùa, Mày, Mã Liềng.

Từ đô thị đến vùng biển đảo, miền núi và biên giới, không khí bầu cử ở các tỉnh miền Trung diễn ra nghiêm túc, dân chủ và phấn khởi. Cử tri khắp nơi kỳ vọng lựa chọn được người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA - VĂN THẮNG - MINH PHONG