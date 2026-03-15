Sắc màu văn hóa trong ngày bầu cử ở các tỉnh Tây Nguyên

Hoà chung không khí Ngày hội toàn dân, sáng 15-3, hàng triệu cử tri tại khu vực Tây Nguyên cũng nô nức tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tham gia bầu cử. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại Lâm Đồng, có hơn 2,7 triệu cử tri tham gia bầu cử. Ghi nhận tại phường Cam Ly – Đà Lạt, nơi có đông đồng bào dân tộc K’Ho sinh sống, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung nghe quán triệt nội dung, quy định và thực hiện quyền bầu cử.

Cử tri hân hoan sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân tại điểm bầu cử số 12, đơn vị bầu cử số 9, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cử tri tại phường Cam Ly - Đà Lạt tham gia Ngày hội toàn dân. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) có 8.477 cử tri. Dù địa bàn rộng, đồi núi chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn nhưng người dân tranh thủ có mặt tại các điểm bầu cử từ sáng sớm để thực hiện nghĩa vụ công dân.

Cử tri xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng trong trang phục truyền thống hoàn thành nghĩa vụ bầu cử trong sáng 15-3

Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 4 của xã Gào (tỉnh Gia Lai), đông đảo cử tri đồng bào Jrai đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Video: Ngày hội bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 (làng C, xã Gào, tỉnh Gia Lai). Thực hiện: HỮU PHÚC

Đồng bào Jrai ở xã Gào, tỉnh Gia Lai tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4. Ảnh: HỮU PHÚC

Khu vực bỏ phiếu số 4 có khoảng 1.698 cử tri thuộc 4 đơn vị gồm thôn 5, thôn 6 và các làng C, D. Trong đó, làng C và làng D chủ yếu là người đồng bào Jrai với hơn 900 cử tri. Tại điểm bỏ phiếu, không khí diễn ra trật tự, phấn khởi.

Già làng Rơ Châm Ơm (làng C, xã Gào) xem thông tin người ứng cử trước khi quyết định bỏ phiếu. Ảnh: HỮU PHÚC

Trước thời điểm diễn ra bầu cử, tiếng cồng chiêng vang lên nhịp nhàng, hòa cùng những điệu múa xoan uyển chuyển do người dân trong làng biểu diễn, giúp cho không khí ngày bầu cử thêm tươi vui, phấn khởi. Trong âm vang cồng chiêng và sắc màu văn hóa truyền thống, Ngày hội toàn dân đi bầu cử thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của buôn làng.

Cử tri đồng bào Jrai ở xã Gào, tỉnh Gia Lai bỏ phiếu, lựa chọn người ứng cử tiêu biểu đều bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4. Ảnh: HỮU PHÚC

Biểu diễn cồng chiêng chào mừng ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4 (làng C, xã Gào, tỉnh Gia Lai). Ảnh: HỮU PHÚC

Nhiều cử tri Jrai ở làng C mặc trang phục truyền thống, có mặt tại điểm bầu cử để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để cân nhắc, chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Già làng Rơ Châm Ơm (làng C) có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm. Già chia sẻ: “Ngày toàn dân đi bầu cử là ngày hội lớn của đất nước, cũng là ngày hội đoàn kết của bà con trong làng. Mọi người phấn khởi, mặc trang phục chỉnh tề và đến điểm bỏ phiếu rất sớm. Người dân tin tưởng người được bầu sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho cuộc sống của người dân, giúp buôn làng ngày càng phát triển”.

Đồng bào Ê Đê ở Đắk Lắk háo hức dự Ngày hội non sông. Thực hiện: MAI CƯỜNG

Sáng 15-3, đông đảo cử tri người đồng bào Ê Đê tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đi thực hiện bầu cử.

Cử tri buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đánh cồng chiêng mừng Ngày hội toàn dân

Tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Tuôr, bầu không khí náo nhiệt hơn, các nghệ nhân cùng thanh niên trong trang phục thổ cẩm rực rỡ, cùng nhau thực hiện những bài chiêng cổ, tấu lên khúc nhạc mừng ngày hội non sông. Tiếng cồng chiêng ngân vang khắp triền đồi, hòa cùng niềm phấn khởi của cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri trong trang phục truyền thống tham dự bầu cử

Với cử tri buôn Tuôr, đi bầu cử không chỉ có trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, tất cả đều chung một tâm thế háo hức, kỳ vọng.

Cử tri xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk bỏ phiếu

Bà H’Né Byă (buôn Tuôr) phấn khởi cho biết: “Những ngày qua, tôi và bà con trong buôn rất háo hức để tham dự bầu cử. Chúng tôi đã lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng. Mong rằng những ứng cử viên này khi trúng cử sẽ góp phần xây dựng buôn làng ngày càng giàu mạnh, xã hội phát triển”.

ĐOÀN KIÊN - MAI CƯỜNG - HỮU PHÚC