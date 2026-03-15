Sắc màu văn hóa trong ngày bầu cử ở các tỉnh Tây Nguyên

Tại Lâm Đồng, có hơn 2,7 triệu cử tri tham gia bầu cử. Ghi nhận tại phường Cam Ly – Đà Lạt, nơi có đông đồng bào dân tộc K’Ho sinh sống, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung nghe quán triệt nội dung, quy định và thực hiện quyền bầu cử.
Xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) có 8.477 cử tri. Dù địa bàn rộng, đồi núi chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn nhưng người dân tranh thủ có mặt tại các điểm bầu cử từ sáng sớm để thực hiện nghĩa vụ công dân.
Sáng 15-3, tại khu vực bỏ phiếu số 4 của xã Gào (tỉnh Gia Lai), đông đảo cử tri đồng bào Jrai đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Khu vực bỏ phiếu số 4 có khoảng 1.698 cử tri thuộc 4 đơn vị gồm thôn 5, thôn 6 và các làng C, D. Trong đó, làng C và làng D chủ yếu là người đồng bào Jrai với hơn 900 cử tri. Tại điểm bỏ phiếu, không khí diễn ra trật tự, phấn khởi.
Trước thời điểm diễn ra bầu cử, tiếng cồng chiêng vang lên nhịp nhàng, hòa cùng những điệu múa xoan uyển chuyển do người dân trong làng biểu diễn, giúp cho không khí ngày bầu cử thêm tươi vui, phấn khởi. Trong âm vang cồng chiêng và sắc màu văn hóa truyền thống, Ngày hội toàn dân đi bầu cử thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của buôn làng.
Nhiều cử tri Jrai ở làng C mặc trang phục truyền thống, có mặt tại điểm bầu cử để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để cân nhắc, chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Già làng Rơ Châm Ơm (làng C) có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm. Già chia sẻ: “Ngày toàn dân đi bầu cử là ngày hội lớn của đất nước, cũng là ngày hội đoàn kết của bà con trong làng. Mọi người phấn khởi, mặc trang phục chỉnh tề và đến điểm bỏ phiếu rất sớm. Người dân tin tưởng người được bầu sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho cuộc sống của người dân, giúp buôn làng ngày càng phát triển”.
Sáng 15-3, đông đảo cử tri người đồng bào Ê Đê tại buôn Tuôr, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk đi thực hiện bầu cử.
Tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Tuôr, bầu không khí náo nhiệt hơn, các nghệ nhân cùng thanh niên trong trang phục thổ cẩm rực rỡ, cùng nhau thực hiện những bài chiêng cổ, tấu lên khúc nhạc mừng ngày hội non sông. Tiếng cồng chiêng ngân vang khắp triền đồi, hòa cùng niềm phấn khởi của cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Với cử tri buôn Tuôr, đi bầu cử không chỉ có trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, tất cả đều chung một tâm thế háo hức, kỳ vọng.
Bà H’Né Byă (buôn Tuôr) phấn khởi cho biết: “Những ngày qua, tôi và bà con trong buôn rất háo hức để tham dự bầu cử. Chúng tôi đã lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng. Mong rằng những ứng cử viên này khi trúng cử sẽ góp phần xây dựng buôn làng ngày càng giàu mạnh, xã hội phát triển”.