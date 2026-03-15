Báo chí vào cuộc quyết liệt, tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi cho cuộc bầu cử

Trưa 15-3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chia sẻ thông tin liên quan cuộc bầu cử với phóng viên đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia thăm Trung tâm Báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trưa 15-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, qua theo dõi các hoạt động của báo chí trong nhiều tháng qua, đã ghi nhận nhiều bài viết có chiều sâu, mang tính lý luận, đồng thời mang tính thực tiễn rất cao về cuộc bầu cử lần này.

“Cuộc bầu cử lần này sẽ chứng minh năng lực, trình độ trí tuệ, bản lĩnh của các nhà báo. Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc hết sức quyết liệt của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, đã tạo được không khí hồ hởi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tập trung cho công tác bầu cử”, đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia thăm hỏi phóng viên đang tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trưa 15-3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội thông tin, hôm nay 15-3, cử tri cả nước tham gia bầu cử, nhưng công việc vẫn chưa phải đã hoàn thành. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị (về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031) và Kết luận số 03 của Ban Bí thư (về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46) để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thông qua bầu cử phải chọn được những người xứng đáng, có đức có tài, có trình độ, năng lực, có tâm có tầm để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chia sẻ với các phóng viên đang tác nghiệp, trưa 15-3. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhân dịp đến thăm trung tâm báo chí, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với sự vất vả của các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; đồng thời mong đội ngũ báo chí vượt qua khó khăn để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình.

Tính đến 11 giờ 20 phút , theo số liệu cập nhật của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 31 tỉnh, thành có trên 50% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. Trong đó, Hà Tĩnh có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cao nhất, đạt 91,64%; có 6 tỉnh, thành có tỷ lệ bỏ phiếu đạt trên 80% gồm Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, TP Huế, Vĩnh Long ; 11 tỉnh, thành có tỷ lệ đạt trên 70% và 3 tỉnh, thành có tỷ lệ bỏ phiếu dưới 50%.

ANH PHƯƠNG