Những cử tri đặc biệt trong ngày bầu cử

Tại nhiều điểm bỏ phiếu trên cả nước, những cử tri đặc biệt đã tự tay bỏ lá phiếu của mình để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu là một sự gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước.

Từ 6 giờ 30 sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 30 (phường Thủ Đức), cụ Đặng Chưởng, 100 tuổi, đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Dù tuổi đã cao, cụ vẫn minh mẫn, cẩn thận đọc danh sách ứng cử viên trước khi đặt bút lựa chọn.

“5 năm mới có một lần bỏ phiếu nên tôi nhất định phải đi, chọn những người tài để phục vụ nhân dân và đất nước”, cụ Đặng Chưởng chia sẻ.

Cử tri Đặng Chưởng, 100 tuổi, bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 30 (phường Thủ Đức), sáng 15-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Còn tại khu vực bỏ phiếu số 11, phường Bình Thạnh (TPHCM), từ sáng sớm, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, trong chiếc áo dài, khăn đóng truyền thống, đã có mặt để tự tay bỏ phiếu bầu. Cụ Nguyễn Đình Tư là cử tri lớn tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu phường Bình Thạnh.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, đến khu vực bỏ phiếu số 11, phường Bình Thạnh rất sớm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Đình Tư vui vẻ trò chuyện cùng các đại biểu và tổ bầu cử. “Tôi vinh dự khi được cầm trên tay lá phiếu để tự tay bầu chọn người đại diện cho tiếng nói của người dân”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nói.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Xuân Hòa (TPHCM), gia đình 3 thế hệ của anh Cổ Tấn Minh Quang đã có mặt để cùng nhau bỏ phiếu bầu.

Trong 5 thành viên của gia đình đi bầu cử, mẹ anh Quang - bà Hà Thị Kiên (87 tuổi), là đảng viên 65 năm tuổi Đảng; con trai anh - Cổ Tấn Minh Khôi vừa tròn 18 tuổi và đây là lần đầu tiên được đi bầu cử.

Gia đình 3 thế hệ của anh Cổ Tấn Minh Quang tham gia bỏ phiếu sáng 15-3. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

“Lần đầu cầm trên tay lá phiếu ở tuổi 18, cảm giác hồi hộp xen lẫn tự hào khi mình bước vào phòng bỏ phiếu. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn, bởi mỗi lựa chọn không chỉ là một cái tên, mà là niềm tin gửi gắm vào tương lai của đất nước”, cử tri Minh Khôi chia sẻ.

Tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Chợ Lớn, đặt tại Trường Tiểu học Minh Đạo, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ cùng vợ bước vào khu vực bỏ phiếu. Nhìn những thanh niên vừa tròn mười tám, đôi mươi háo hức cầm thẻ cử tri, ông Thọ không giấu được xúc động khi nhớ về tuổi 18 của mình.

Ông Nguyễn Văn Thọ (áo trắng, người bỏ phiếu đầu tiên) bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Chợ Lớn. Ảnh: THU HOÀI

“Tuổi 18 của thanh niên chúng tôi ngày ấy là khoác ba lô, cầm súng ra trận. Còn hôm nay, các cháu ở tuổi 18 được cầm lá phiếu đi bầu, được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, đó là điều vô cùng quý giá. Nhìn thấy không khí bầu cử phấn khởi, tôi thấy xúc động và hạnh phúc lắm”, bác sĩ Nguyễn Văn Thọ chia sẻ.

Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM), các thương bệnh binh được cán bộ hỗ trợ đến khu vực bỏ phiếu số 53 để thực hiện quyền bầu cử.

Cán bộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất hỗ trợ các cử tri đặc biệt hoàn tất thủ tục và trực tiếp bỏ phiếu.

Tại Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), điểm bỏ phiếu số 55, phường Hạnh Thông, nhiều cử tri là bệnh nhân đang nằm viện được cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ để có thể trực tiếp bỏ phiếu.

“Dù đang nằm viện nhưng tôi vẫn trực tiếp thực hiện quyền công dân. Tôi mong rằng lá phiếu của mình sẽ chọn ra được người đủ tài đức đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, chị Vũ Thị Nhật Thanh (49 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận) chia sẻ.

Cán bộ Bệnh viện Quân y 175 hướng dẫn người bệnh bỏ phiếu

Đang điều trị sau phẫu thuật, ông Mã Trường Sơn (76 tuổi, phường Thuận An) bày tỏ niềm xúc động khi được tạo điều kiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Ông kỳ vọng cử tri cả nước lựa chọn được người hiền tài, đưa đất nước tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo Thiếu tướng Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, điểm bầu cử số 55 đặt tại bệnh viện có 2.011 cử tri, trong đó có 1.883 cử tri là cán bộ, nhân viên của bệnh viện, 108 cử tri là bệnh nhân đang điều trị và 20 bác sĩ luân khoa từ Học viện Quân y.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân đang điều trị, Tổ bầu cử đã bố trí thùng phiếu lưu động đến các khoa lâm sàng để phát phiếu và tổ chức cho cử tri trực tiếp bỏ phiếu.

Tại Cơ sở cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM), cử tri là học viên đang cai nghiện, phục hồi đã tham gia bỏ phiếu bầu cử. Từ sáng sớm, công tác chuẩn bị tổ chức bỏ phiếu tại Cơ sở cai nghiện số 1 được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác an ninh, trật tự tại khu vực bỏ phiếu được đảm bảo tuyệt đối. Những cử tri là học viên đang cai nghiện, phục hồi tại cơ sở cai nghiện tham gia bỏ phiếu. Ảnh: CACC Những cử tri đặc biệt tại Cơ sở cai nghiện số 1. Ảnh: CACC Sau khai mạc, 139 cán bộ, chiến sĩ công an và 1.081 học viên cai nghiện đủ điều kiện được cấp thẻ cử tri đã bầu cử theo đúng quy định. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý, từng học viên lần lượt nhận phiếu bầu và trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu.

