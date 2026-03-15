Văn nghệ sĩ TPHCM rộn ràng tham gia ngày hội toàn dân

Trong ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (ngày 15-3), nhiều văn nghệ sĩ TPHCM tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân.

Ngay từ sớm, tại các điểm bỏ phiếu, các cử tri là diễn viên, nhạc sĩ, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu… đã có mặt tham gia bầu cử. Đa số nghệ sĩ mặc áo dài, trang phục áo đoàn thanh niên, trang phục lịch sự trong không khí trang nghiêm mà rộn ràng của ngày hội lớn. Trước vận hội mới của TPHCM, đông đảo nghệ sĩ bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, niềm vui lớn và nhiều kỳ vọng.

NSND Tạ Minh Tâm bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở phường Tân Thuận, TPHCM

NSND Tạ Minh Tâm cho biết các văn nghệ sĩ TPHCM rất phấn khởi, bởi sau ngày hội sẽ có những đại biểu uy tín, đầy đủ năng lực, phẩm chất được lựa chọn cho tiếng nói của người dân.

“Mong rằng, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tiếp tục tham mưu, góp ý nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện, động lực cho nền văn học nghệ thuật TPHCM, các văn nghệ sĩ phát triển. Cốt lõi của văn hóa - nghệ thuật nằm ở nền móng, do đó, thời gian tới rất mong các cấp lãnh đạo, hội đồng nhân dân các cấp cần được chú trọng hơn nữa về phát triển công nghiệp văn hóa, các khâu đào tạo nghệ sĩ… Trong đó, đầu tư mạnh về hình thức tổ chức, chất lượng tổ chức, chiều sâu nghệ thuật với các nội dung đặc sắc, phù hợp”, NSND Tạ Minh Tâm nêu.

NSND Mỹ Uyên cho hay chị cũng như các văn nghệ sĩ rất quan tâm kỳ bầu cử bởi đây là sự kiện quan trọng về mặt chính trị, là dịp để tất cả mọi người dân thể hiện quyền công dân của mình.

NSND Mỹ Uyên bỏ phiếu bầu cử

Tại khu vực bầu cử số 30 (gồm phường An Phú Đông, Thới An, Tân Thới Hiệp), NSƯT Phạm Thế Vĩ, Trưởng khoa Thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM, cũng hoàn thành phần bỏ phiếu của mình vào trưa 15-3.

“Mong rằng, sau kỳ bầu cử, những đại biểu được chọn có tầm nhìn, năng lực và sự lắng nghe ý kiến của cử tri, trong đó đặc biệt có lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Hy vọng quyết sách trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của đời sống tinh thần, bản sắc văn hóa Việt Nam”, NSƯT Phạm Thế Vĩ chia sẻ.

NSƯT Phạm Thế Vĩ chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh đi bầu cử

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, NSƯT Tuyết Thu và gia đình có mặt từ sáng sớm. “Hy vọng các đại biểu được lựa chọn, các cấp lãnh đạo thời gian tới quan tâm hơn nữa chăm lo đời sống văn nghệ sĩ; đầu tư về cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa”, NSƯT Tuyết Thu chia sẻ.

NSƯT Tuyết Thu bỏ phiếu

Tại khu vực bầu cử thuộc xã Nhà Bè, nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, anh vừa hoàn thành quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Nam nhạc sĩ kỳ vọng các đại biểu được lựa chọn hội đủ năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh, hết lòng phụng sự nhân dân.

Ca sĩ Quốc Đại chia sẻ anh mang nhiều niềm tin với kỳ bầu cử bởi sau năm 2025 cả nước sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đất nước có sự chuyển mình rất tích cực. “Sáng nay, bỏ lá phiếu với sự suy nghĩ rất kỹ lưỡng, tôi đã thực hiện trách nhiệm và quyền lợi của công dân với niềm vui cũng như niềm tin rất cao”, ca sĩ Quốc Đại nói.

Ca sĩ Quốc Đại tại điểm bỏ phiếu

Có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu số 27 (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025, cho biết, rất háo hức khi cảm nhận không khí trang nghiêm mà cũng đầy rộn ràng tại điểm bầu cử.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh

Tại TPHCM, nhiều người nổi tiếng khác trong showbiz Việt, các hoa hậu, á hậu, nam vương, á vương, người mẫu… cũng xuất hiện từ sáng sớm ở các điểm bầu cử, như: NSƯT Quyền Linh, ca sĩ - MC Quỳnh Hoa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thị Cẩm Ly, Phương Anh, Nam vương Tuấn Ngọc...

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh đi bầu cử cùng những lời chia sẻ ngắn gọn nhưng mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Tất cả đều xem đây là dịp để thể hiện trách nhiệm công dân.

Ca sĩ - MC Quỳnh Hoa đi bầu cử tại điểm bầu cử địa phương

Các hoa hậu, nam vương tham gia bầu cử

TIỂU TÂN