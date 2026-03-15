Những lá phiếu đến từ giường bệnh

Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, tại nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội, không khí bầu cử mang một sắc thái rất riêng: trật tự, lặng lẽ nhưng đầy xúc động.

Từ đầu giờ sáng, trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai - vốn chỉ quen với tiếng bước chân vội vã của y, bác sĩ, hôm nay cũng trở nên khác biệt. Hội trường của bệnh viện là điểm bỏ phiếu lưu động (thuộc khu vực bỏ phiếu số 24 tại phường Kim Liên, TP Hà Nội). Tại điểm bỏ phiếu này, không chỉ có các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mà còn có các y, bác sĩ thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội động viên, thăm hỏi người bệnh thực hiện bỏ phiếu. Ảnh: BVCC

Chứng kiến những "cử tri đặc biệt" trong bộ quần áo bệnh nhân, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến bệnh nhân và thân nhân dù đang chống chịu với bệnh tật, vẫn tích cực tham gia thực hiện quyền công dân ngay tại bệnh viện".

Các bệnh nhân xếp hàng lấy phiếu bầu cử tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Một bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được nhân viên y tế hỗ trợ đến trực tiếp bỏ phiếu. Ảnh:BVCC

Nhiều bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ sự tự hào khi cầm lá phiếu trên tay. Ông Phạm Mạnh Chuân (Hưng Yên), thương binh 1/4, nạn nhân chất độc da cam và đang điều trị bệnh tim mạch, bày tỏ rất hạnh phúc khi được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. "Dù bản thân đang ốm đau phải nằm viện nhưng vẫn được chính quyền và bệnh viện quan tâm, tạo điều kiện để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân", ông Phạm Mạnh Chuân chia sẻ.

Bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức thực hiện bỏ phiếu ngay tại giường bệnh

Bệnh nhân Nguyễn Văn Tuyên (43 tuổi, ở Sơn La) bị xẹp phổi phải và vỡ động mạch dưới sườn, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Sáng nay, thay vì nằm chờ tiêm truyền, anh được các điều dưỡng hỗ trợ đẩy xe xuống tận điểm bỏ phiếu. Cầm lá phiếu trên tay, anh Tuyên rưng rưng nói: “Giữa cơn đau, tôi nghĩ mình không thể trực tiếp đi bầu, nhưng các y bác sĩ đã chăm sóc, động viên và hỗ trợ đi bỏ phiếu. Tôi thấy mình không bị lãng quên. Lá phiếu này, tôi gửi gắm mong mỏi về những chính sách y tế tốt hơn cho người dân vùng cao”.

Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thực hiện bỏ phiếu ngay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Cách đó không xa, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ sở ngoại khoa đầu ngành với số bệnh nhân nặng rất nhiều, không khí cũng rất đặc biệt. Do đặc thù nhiều bệnh nhân không thể rời khỏi giường bệnh, nên Tổ bầu cử phường Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng bệnh viện đưa hòm phiếu lưu động đến từng khoa, phòng. Bệnh nhân Bùi Trọng Vinh (68 tuổi, quê Hà Tĩnh), nhập viện một tuần nay do tai nạn lao động, lần đầu tiên thực hiện quyền công dân tại Thủ đô, xúc động nói: “Lần đầu ra Hà Nội lại là đi cấp cứu, rồi lại được bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Cảm xúc này thật khó tả, vừa thấy ấm lòng, vừa thấy trách nhiệm của mình quan trọng hơn”.

Nhiều cử tri bày tỏ, dù đau ốm, bệnh tật nhưng vẫn được tạo điều kiện để bầu cử có giá trị cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn cho người bệnh.

MINH KHANG