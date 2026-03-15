Xe đầu kéo bốc cháy, một người tử vong

Khi lưu thông trên tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua địa phận phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh), xe đầu kéo bất ngờ gặp tai nạn, bốc cháy dữ dội.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực Vũng Áng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 19 giờ ngày 14-3, tại Km570 tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua địa phận phường Sông Trí, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô đầu kéo BKS 77F, kéo theo rơ moóc BKS 77R, do tài xế N.N.M. (sinh năm 1971, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, hư hỏng nghiêm trọng nhiều bộ phận. Tài xế M. bị thương nặng, mắc kẹt và tử vong sau đó.

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực Vũng Áng nỗ lực dập lửa trong đêm

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực Vũng Áng (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp triển khai các phương án dập tắt đám cháy, cứu hộ cứu nạn nạn nhân.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo

