Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran bên bờ đổ vỡ

Ngày 11-6, báo The Guardian (Anh) đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào nước này sáng cùng ngày là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế về tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Tehran tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã khiến thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hơn 2 tháng qua “gần như vô nghĩa”.

Các mô hình tên lửa trên một con phố tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: WANA

Trước đó, cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết đã phát động các cuộc tấn công nhắm vào “các năng lực giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không trên khắp Iran”. Truyền thông Iran đưa tin về các vụ nổ ở nhiều khu vực dọc bờ biển phía Nam, bao gồm các thành phố Bandar Abbas, Minab, đảo Kish và đảo Qeshm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã thực hiện tấn công đáp trả vào 18 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân ở Kuwait và Bahrain, cũng như Hạm đội 5 ở Bahrain. Giới chức Kuwait và Bahrain cũng đã báo cáo về việc đánh chặn các mục tiêu trên không. Ngay sau khi giao tranh bùng phát, Bộ chỉ huy quân sự của Iran Khatam al-Anbiya thông báo đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại.

Trước những căng thẳng mới tại Trung Đông, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã kêu gọi các bên nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 11-6 thông báo các nhà lãnh đạo nước này sẽ tiếp tục nỗ lực làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Andrabi nhấn mạnh Pakistan quan ngại sâu sắc về tình hình trong khu vực trước những diễn biến leo thang gần đây, cho rằng các bên cần phải thông qua đàm phán để giải quyết tất cả các vấn đề gây tranh cãi. Hôm 10-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Pakistan tiếp tục đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran để đạt được một thỏa thuận.

Một số nguồn tin tiết lộ Tehran và Washington hiện tiếp tục trao đổi về nội dung của một bản ghi nhớ hướng tới một thỏa thuận sơ bộ bất chấp những đợt tấn công qua lại. Một trong những nội dung bất đồng lớn nhất hiện nay là cơ chế giải ngân hàng chục tỷ USD doanh thu dầu mỏ của Iran đang bị phong tỏa tại các ngân hàng nước ngoài. Tehran muốn được nhận trực tiếp từ 6 tỷ -12 tỷ USD để phục vụ nhu cầu cấp bách của nền kinh tế trong nước. Trong khi đó, phía Mỹ muốn việc giải ngân được thực hiện theo từng giai đoạn và chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo như nhập khẩu lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu. Washington cũng phản đối việc chuyển trực tiếp số tiền này cho Chính phủ Iran.

Ưu tiên trước mắt của Tehran là đạt được một khuôn khổ thỏa thuận có thể giúp chấm dứt xung đột hiện nay và tạo điều kiện tiếp cận một phần nguồn tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài.

MINH CHÂU