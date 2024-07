Thoát mác “em gái Trấn Thành”, Uyển Ân có vai diễn hứa hẹn

Luôn gắn liền tên tuổi với các bộ phim do anh trai - diễn viên, đạo diễn Trấn Thành thực hiện, lần đầu tiên Uyển Ân được giao đảm nhận vai nữ chính trong dự án mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Sau khi gây tò mò cho khán giả, nhà sản xuất dự án Cô dâu hào môn vừa công bố nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân chính là nàng dâu bí ẩn trên first look poster trước đó.

Trong tạo hình chính thức, nhân vật của Uyển Ân gây choáng ngợp khi xuất hiện với đủ các loại trang sức, vòng vàng đeo “đỏ người”.

Tạo hình mới của Uyển Ân trong "Cô dâu hào môn". Ảnh: ĐPCC

Sau 5 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, đây là vai chính thứ hai Uyển Ân đảm nhiệm. Đặc biệt hơn, với Cô dâu hào môn khán giả càng kỳ vọng sẽ là bước tiến mới trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên khi không còn gắn liền tên tuổi với người anh trai – Trấn Thành.

Trong dự án lần này, nhà sản xuất cũng hé lộ bạn diễn của Uyển Ân là nam diễn viên điển trai Samuel An. Anh được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng “đo ni đóng giày” cho vai cậu thiếu gia Bảo Hoàng với ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm và gia thế khủng.

Chia sẻ về trải nghiệm trở thành “người yêu” của Samuel An, Uyển Ân không ngớt lời khen ngợi bạn diễn về sự tinh tế, tận tình: “Ân và anh Samuel An từng là bạn học, vì vậy cả hai khá hiểu ý nhau. Trong bộ phim này, anh An là người dẫn dắt Ân nhờ vào kinh nghiệm tình trường dày dặn của anh. Bên cạnh đó, trước mỗi phân đoạn, cả hai luôn có sự thương thảo để các cảnh quay diễn ra suôn sẻ nhất”.

"Em gái Trấn Thành" có cơ hội để khẳng định thực lực diễn xuất. Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, Cô dâu hào môn còn có những tên tuổi đình đám: Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, NSND Hồng Vân,...

Bộ phim cũng đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa nhà sản xuất Will Vũ và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kể từ thành công của bộ phim trăm tỷ Chị chị em em 2.

Cô dâu hào môn xoay quanh câu chuyện làm dâu nhà hào môn dưới góc nhìn hài hước và châm biếm, hé lộ những câu chuyện kén dâu, chọn rể trong giới thượng lưu.

Phim dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 18-10.

HẢI DUY