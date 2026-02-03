Khánh Hòa: Đề nghị tạm dừng chương trình về đêm tại Tháp Bà Ponagar

Ngày 3-2, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở VH-TT-DL tỉnh xin ý kiến về việc tạm dừng tổ chức chương trình nghệ thuật “Lung linh huyền thoại".

Theo báo cáo, từ tháng 1 đến tháng 12-2025 đã diễn ra 16 chương trình “Lung linh huyền thoại” (2 lần/tháng) tại Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar (phường Bắc Nha Trang). Cụ thể, 8 chương trình “Linh thiêng xứ Trầm” diễn ra vào tối mồng 1; 8 chương trình “Trăng soi dáng tháp” tổ chức vào đêm rằm.

Chương trình ‘Trăng soi dáng Tháp’ tại Tháp Bà Ponagar. Ảnh: HIẾU GIANG

Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa đánh giá các chương trình được dàn dựng công phu, bảo đảm chất lượng nghệ thuật và nhận được phản hồi tích cực từ một bộ phận người dân địa phương và du khách. Hoạt động bước đầu góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, bổ sung sản phẩm du lịch về đêm tại Tháp Bà Ponagar.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, 16 chương trình chỉ bán được khoảng 400 vé, với doanh thu khoảng 12 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí ký hợp đồng biểu diễn với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh là 8,5 triệu đồng/chương trình (tương đương 136 triệu đồng cho 16 buổi), chưa kể các chi phí tổ chức khác.

Du khách tham quan Tháp Bà Ponagar về đêm. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đơn vị tổ chức, chương trình hiện chưa bảo đảm cân đối thu – chi, phát sinh kinh phí lớn từ nguồn ngân sách hoạt động thường xuyên. Việc tiếp tục duy trì trong điều kiện hiện nay sẽ tạo áp lực về kinh phí, nhân lực và công tác tổ chức.

Từ thực tế trên, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa đề nghị tạm dừng chương trình trong thời gian tới để rà soát, đánh giá tổng thể; đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức hoặc xây dựng sản phẩm văn hóa – nghệ thuật phù hợp hơn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo kế hoạch, trong tháng 2-2026, ngành văn hóa tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức họp liên ngành nhằm bàn giải pháp tổ chức chương trình “Lung linh huyền thoại” theo hướng hiệu quả và bền vững hơn; trong đó có việc xúc tiến hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành để đưa chương trình vào các tour cố định.

HIẾU GIANG